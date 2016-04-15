［東京 １５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 15 April, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀が金融安定報告書公表 16:50 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が現在の経済情勢と金融政策について講演 17:15 Ｇ２０記者会見 国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン、１７日まで） ３月欧州新車販売
◇決算予定 シティグループ
◇休場 タイ〔水かけ祭〕、インド
Saturday, 16 April, 2016----------------------------------------
国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン）
Sunday, 17 April, 2016----------------------------------------
国際通貨基金（ＩＭＦ）・世銀総会（ワシントン最終日） 原油増産凍結めぐる会合（ドーハ）
Monday, 18 April, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ＩＢＭ モルガン・スタンレー ネットフリックス ペプシコ Tuesday, 19 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1430 日本：３月の全国百貨店売上高 1515 日本：５年利付国債の第ii非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 13:30 豪中銀総裁が講演（ニューヨーク） 韓国：中銀金利発表 Apr
◇決算予定 ゴールドマン・サックス・グループ ハーレーダビッドソン インテル ジョンソン・エンド・ジョンソン ヤフー
◇休場 インド
Wednesday, 20 April, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国（５月債）の発行予定額等 1600 日本：３月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 Apr
◇決算予定 アボットラボラトリーズ アメリカン・エキスプレス コカ・コーラ マテル ニューモント・マイニング クアルコム ＵＳバンコープ ヤム・ブランズ
Thursday, 21 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行
1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 日本：３月のスーパー売上高 1515 日本：２０年利付国債の第ii非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
◇決算予定 アルファベット アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ） アマゾン・ドット・コム バイオジェン バンク・オブ・ニューヨーク・メロン イー・トレード・ファイナンシャル ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） サウスウエスト航空 マイクロソフト スターバックス シュルンベルジェ トラベラーズ アンダー・アーマー ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス ビザ ベライゾン・コミュニケーションズ
◇休場 ブラジル
Friday, 22 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1330 日本：２月第３次産業活動指数 1400 日本：３月のショッピングセンター売上高 1600 日本：金融システムレポート（日銀）
●海外● ◇イベント
◇決算予定 ダイムラー アメリカン・エアラインズ・グループ キャタピラー ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ハネウェル インターナショナル マクドナルド Monday, 25 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本：３月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
◇決算予定 アップル ハリバートン ゼロックス
◇休場 豪州〔アンザックデー〕
Tuesday, 26 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札
◇決算予定 キャピタル・ワン・ファイナンシャル コーチ デュポン イーベイ フリーポート・マクモラン コーニング ハーシー イーライリリー ロッキード・マーチン スリーエム プロクター・アンド・ギャンブル ＡＴ＆Ｔ ツイッター ＵＳスチール Wednesday, 27 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目
●海外● ◇イベント ブラジル：中銀金利発表 21:00 ＮＺ：中銀金利発表
◇決算予定 ボーイング バイドゥ フェイスブック グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド マリオット・インターナショナル ノースロップ・グラマン ステート・ストリート ＴモバイルＵＳ テキサス・インスツルメンツ ユナイテッド・テクノロジーズ ザイリンクス
Thursday, 28 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1400 日本：基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省７年・変動利付２年債入札
◇決算予定 アッヴィ エトナ アムジェン ブンゲ ブリストル・マイヤーズ スクイブ コノコフィリップス ダウ・ケミカル フォード・モーター グルーポン ジュニパーネットワークス リンクトイン マスターカード アルトリア・グループ ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ） ＶＷ Friday, 29 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本：４月国際分散投資戦略調査 1400 日本：４月経済・物価情勢の展望全文（日銀）
●海外● ◇イベント 10:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が米経済の展望について講演（ロンドン） ロシア：中銀金利発表 Apr
◇決算予定 シェブロン エクソンモービル
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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