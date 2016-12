UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝大半が上昇、中国経済指標に安心感

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇している。きょう発表された 第1・四半期の中国国内総生産(GDP)は前年同期比6.7%増と、2009年以来の低成長率に落ち込 んだが、鉱工業生産などの個別データは軒並み好調で、景気回復の兆しがうかがえる内容となった。 クレディスイスのアジア太平洋地域プライベートバンキングのシニア外為ストラテジスト、ヘン・クー ン・ハウ氏は「中国当局は今後、市場の動揺を気にすることなく、サプライサイドの改革を進めることがで きる」と指摘。その上で「下期に再び米ドル高となるまでの間、人民元とアジア通貨は足元、一時的に安定 する可能性がある」としている。 石油の供給過剰問題を協議するカタールの主要産油国会合を17日に控えた警戒感が、一部通貨の支援 材料になった。ただ、会合で増産凍結が決まる可能性は低いとされる。 株式絡みの資金流入を受けて、韓国ウォン が全体の上昇をけん引している。また、外国人投 資家による台湾株買いを背景に、台湾ドル も上昇している。 アジア通貨の1週間の騰落を見ると、シンガポールドル が米ドルに対して0.7%安と下落率 トップ。シンガポールドルは14日、予想外の金融緩和で急落した。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。な おタイ、インド両市場は祝日で休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.62 109.42 -0.19 Sing dlr 1.3601 1.3631 +0.22 Taiwan dlr 32.334 32.436 +0.32 Korean won 1149.10 1156.70 +0.66 *Baht 35.02 35.02 0.00 Peso 46.140 46.230 +0.20 Rupiah 13155 13170 +0.11 *Rupee 66.64 66.64 0.00 Ringgit 3.9010 3.8915 -0.24 Yuan 6.4861 6.4835 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.62 120.30 +9.74 Sing dlr 1.3601 1.4177 +4.23 Taiwan dlr 32.334 33.066 +2.26 Korean won 1149.10 1172.50 +2.04 Baht 35.02 36.00 +2.80 Peso 46.14 47.06 +1.99 Rupiah 13155 13785 +4.79 Rupee 66.64 66.15 -0.74 Ringgit 3.9010 4.2935 +10.06 Yuan 6.4861 6.4936 +0.12