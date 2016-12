米金融・債券市場＝利回り低下、低調な指標やリスク選好度低下で

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*23.50 2.5609% 前営業日終値 98*00.50 2.5960% 10年債(指標銘柄) 17時01分 98*27.00 1.7535% 前営業日終値 98*19.00 1.7810% 5年債(指標銘柄) 17時01分 100*05.75 1.2125% 前営業日終値 100*01.75 1.2390% 2年債(指標銘柄) 16時49分 100*08.50 0.7376% 前営業日終値 100*07.25 0.7580% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 166*04.00 165*10.00 Tノート先物6月限 130*20.50 130*12.00 米金融・債券市場は国債利回りが低下。朝方発表された米消費者信頼感や鉱工業生産 指数が失望を誘う内容となり、原油や株価、ドルが軒並み下落する中、国債への投資妙味 が高まった。 3月の米鉱工業生産指数は0.6%低下と、予想の0.1%低下を超える大幅な落ち 込みとなった。低下は過去7カ月で6回目。4月のミシガン大消費者信頼感・速報値は昨 年9月以来の低水準となり、週内に発表された他の軟調な指標と相まって、第1・四半期 に米経済成長が減速したとの見方を支える内容となった。 取引終盤、指標10年債 は9/32高、利回りは1.748%。利回り は一時1.740%まで低下した。 LPLファイナンシャルの債券市場ストラテジスト、アンソニー・バレリ氏は、この 日の国債価格上昇について「週内に出ていた支援材料にようやく反応したようだ」と指摘 。「経済指標は総じてまちまちから低調な内容となっており、とりわけインフレ指標は悪 化した。これらすべてを踏まえ、米連邦準備理事会(FRB)が様子見姿勢を維持すると 予想する」と語った。 国債利回りは週足では、過去2週間低下していたものの、今週は上昇に転じた。 バレリ氏はまた、原油増産凍結をめぐり、石油輸出国機構(OPEC)内外の主要産 油国が一堂に会するドーハ会合を17日に控え、ロングポジション構築に向けた債券買い が入った可能性があると指摘した。 アナリストの間からは、ドーハ会合に対する投資家の淡い期待やインフレ期待の低下 がリスク選好度を低下させ、原油相場の下落や世界株安につながったとの声が聞かれた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (+0.50)