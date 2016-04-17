UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください (予定を追加しました) ［ １８日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 18Apr 0:30 SG 非石油部門輸出（前年比） Mar % -13.2 12 2.1 18Apr 1:30 CN 新築住宅価格（前年比） Mar % 0 3.6 18Apr 6:30 IN ＷＰＩ （前年比） Mar % -0.77 17 -0.91 18Apr 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 175.5 18Apr 14:00 US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Apr 59 38 58 19Apr : KR 中銀金利発表 Apr % 1.50 27 1.50 19Apr 8:00 EZ 経常収支（季調後） Feb bln 0 25.4 19Apr 9:00 DE ＺＥＷ現況指数 Apr 50.6 17 50.7 19Apr 9:00 DE ＺＥＷ景気期待指数 Apr 8.0 28 4.3 19Apr 12:00 PL 小売売上高（前年比） Mar % 3.40 15 3.90 19Apr 12:30 US 住宅着工許可件数 Mar mln 1.200 43 1.177 19Apr 12:30 US 住宅着工件数 Mar mln 1.170 57 1.178 19Apr 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.1 20~21 3:00 ID 中銀金利発表 Apr % 0 6.75 Apr 20Apr 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Mar % 0 4.2 20Apr 6:00 DE 生産者物価指数（前月比） Mar % 0.2 15 -0.5 20Apr 6:00 DE 生産者物価指数（前年比） Mar % -2.9 13 -3.0 20Apr 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Mar % 6.35 12 7.0 20Apr 8:00 TW 輸出受注 Mar % -8.65 10 -7.40 20Apr 8:30 GB 失業者(ILO)方式 Feb % 5.1 31 5.1 20Apr 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2122.0 20Apr 11:00 TR 中銀金利発表 Apr % 7.50 21 7.50 20Apr 13:30 BR 経常収支 Mar bln 0 -1.919 20Apr 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Mar mln 5.29 50 5.08 20Apr 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Mar % 3.5 23 -7.1 21Apr 7:30 SE 中銀金利発表 N/A % -0.50 20 -0.50 21Apr 8:30 GB 小売売上高（前月比） Mar % -0.2 20 -0.4 21Apr 8:30 GB 小売売上高（前年比） Mar % 4.4 20 3.8 21Apr 8:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Mar bln GB 6.000 18 7.089 21Apr 11:45 EZ ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr % 0.00 32 0.00 21Apr 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 253 21Apr 12:30 US フィラデルフィア連銀業況指数 Apr 8.0 37 12.4 21Apr 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Mar 0 -0.29 21Apr 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Feb % 0 0.5 21Apr 13:00 US 住宅価格指数 Feb 0 230.7 21Apr 14:00 US ＣＢ景気先行指数 Mar % 0.4 28 0.1 22Apr 7:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Apr 0 50.0 22Apr 7:00 FR 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 50.2 13 49.9 22Apr 7:00 FR 仏製造業ＰＭＩ速報値 Apr 49.8 13 49.6 22Apr 7:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Apr 0 54.0 22Apr 7:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 51.0 21 50.7 22Apr 7:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 55.0 21 55.1 22Apr 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Apr 53.3 26 53.1 22Apr 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 51.8 25 51.6 22Apr 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Apr 53.3 17 53.1 22Apr 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Mar % 0 -3.65 22Apr 10:00 MY 外貨準備 2wk bln $ 0 97.0 22Apr 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 359.92 0 22Apr 12:30 CA 小売売上高（前月比） Feb % -0.8 13 2.1 22Apr 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Apr 52.0 16 51.5 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ４月１８日（月） 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ＩＢＭ モルガン・スタンレー ネットフリックス ペプシコ ４月１９日（火） 01:30 豪中銀理事会議事要旨 13:30 豪中銀総裁が講演（ニューヨーク） 韓国：中銀金利発表 Apr 米大統領選ニューヨーク州予備選 ◇決算予定 ゴールドマン・サックス・グループ ハーレーダビッドソン インテル ジョンソン・エンド・ジョンソン ヤフー ◇休場 インド ４月２０日（水） 11:00 トルコ：中銀金利発表 Apr ◇決算予定 ＳＡＰ ＡＢＢ アボットラボラトリーズ アメリカン・エキスプレス コカ・コーラ マテル ニューモント・マイニング クアルコム ＵＳバンコープ ヤム・ブランズ ４月２１日（木） 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 スウェーデン：中銀金利発表 米・湾岸協力会議（ＧＣＣ）首脳会談（リヤド） ◇決算予定 ポスコ ノバルティス アルファベット アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ） アマゾン・ドット・コム バイオジェン バンク・オブ・ニューヨーク・メロン イー・トレード・ファイナンシャル ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） サウスウエスト航空 マイクロソフト スターバックス シュルンベルジェ トラベラーズ アンダー・アーマー ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス ビザ ベライゾン・コミュニケーションズ ◇休場 ブラジル ４月２２日（金） 米英首脳会談（ロンドン） ユーロ圏財務相会合（アムステルダム） ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、２３日まで） ◇決算予定 ダイムラー アメリカン・エアラインズ・グループ キャタピラー ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ハネウェル インターナショナル マクドナルド ４月２３日（土） ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、最終日） ４月２４日（日） 米独首脳会談（ハノーバー） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here