UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

Markets |
* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください (予定を追加しました) ［ １８日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 18Apr 0:30 SG 非石油部門輸出（前年比） Mar % -13.2 12 2.1 18Apr 1:30 CN 新築住宅価格（前年比） Mar % 0 3.6 18Apr 6:30 IN ＷＰＩ （前年比） Mar % -0.77 17 -0.91 18Apr 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 175.5 18Apr 14:00 US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Apr 59 38 58 19Apr : KR 中銀金利発表 Apr % 1.50 27 1.50 19Apr 8:00 EZ 経常収支（季調後） Feb bln 0 25.4 19Apr 9:00 DE ＺＥＷ現況指数 Apr 50.6 17 50.7 19Apr 9:00 DE ＺＥＷ景気期待指数 Apr 8.0 28 4.3 19Apr 12:00 PL 小売売上高（前年比） Mar % 3.40 15 3.90 19Apr 12:30 US 住宅着工許可件数 Mar mln 1.200 43 1.177 19Apr 12:30 US 住宅着工件数 Mar mln 1.170 57 1.178 19Apr 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.1 20~21 3:00 ID 中銀金利発表 Apr % 0 6.75 Apr 20Apr 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Mar % 0 4.2 20Apr 6:00 DE 生産者物価指数（前月比） Mar % 0.2 15 -0.5 20Apr 6:00 DE 生産者物価指数（前年比） Mar % -2.9 13 -3.0 20Apr 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Mar % 6.35 12 7.0 20Apr 8:00 TW 輸出受注 Mar % -8.65 10 -7.40 20Apr 8:30 GB 失業者(ILO)方式 Feb % 5.1 31 5.1 20Apr 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2122.0 20Apr 11:00 TR 中銀金利発表 Apr % 7.50 21 7.50 20Apr 13:30 BR 経常収支 Mar bln 0 -1.919 20Apr 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Mar mln 5.29 50 5.08 20Apr 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Mar % 3.5 23 -7.1 21Apr 7:30 SE 中銀金利発表 N/A % -0.50 20 -0.50 21Apr 8:30 GB 小売売上高（前月比） Mar % -0.2 20 -0.4 21Apr 8:30 GB 小売売上高（前年比） Mar % 4.4 20 3.8 21Apr 8:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Mar bln GB 6.000 18 7.089 21Apr 11:45 EZ ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr % 0.00 32 0.00 21Apr 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 253 21Apr 12:30 US フィラデルフィア連銀業況指数 Apr 8.0 37 12.4 21Apr 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Mar 0 -0.29 21Apr 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Feb % 0 0.5 21Apr 13:00 US 住宅価格指数 Feb 0 230.7 21Apr 14:00 US ＣＢ景気先行指数 Mar % 0.4 28 0.1 22Apr 7:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Apr 0 50.0 22Apr 7:00 FR 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 50.2 13 49.9 22Apr 7:00 FR 仏製造業ＰＭＩ速報値 Apr 49.8 13 49.6 22Apr 7:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Apr 0 54.0 22Apr 7:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 51.0 21 50.7 22Apr 7:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 55.0 21 55.1 22Apr 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Apr 53.3 26 53.1 22Apr 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Apr 51.8 25 51.6 22Apr 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Apr 53.3 17 53.1 22Apr 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Mar % 0 -3.65 22Apr 10:00 MY 外貨準備 2wk bln $ 0 97.0 22Apr 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 359.92 0 22Apr 12:30 CA 小売売上高（前月比） Feb % -0.8 13 2.1 22Apr 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Apr 52.0 16 51.5 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ４月１８日（月） 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ＩＢＭ モルガン・スタンレー ネットフリックス ペプシコ ４月１９日（火） 01:30 豪中銀理事会議事要旨 13:30 豪中銀総裁が講演（ニューヨーク） 韓国：中銀金利発表 Apr 米大統領選ニューヨーク州予備選 ◇決算予定 ゴールドマン・サックス・グループ ハーレーダビッドソン インテル ジョンソン・エンド・ジョンソン ヤフー ◇休場 インド ４月２０日（水） 11:00 トルコ：中銀金利発表 Apr ◇決算予定 ＳＡＰ ＡＢＢ アボットラボラトリーズ アメリカン・エキスプレス コカ・コーラ マテル ニューモント・マイニング クアルコム ＵＳバンコープ ヤム・ブランズ ４月２１日（木） 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 スウェーデン：中銀金利発表 米・湾岸協力会議（ＧＣＣ）首脳会談（リヤド） ◇決算予定 ポスコ ノバルティス アルファベット アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ） アマゾン・ドット・コム バイオジェン バンク・オブ・ニューヨーク・メロン イー・トレード・ファイナンシャル ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） サウスウエスト航空 マイクロソフト スターバックス シュルンベルジェ トラベラーズ アンダー・アーマー ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス ビザ ベライゾン・コミュニケーションズ ◇休場 ブラジル ４月２２日（金） 米英首脳会談（ロンドン） ユーロ圏財務相会合（アムステルダム） ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、２３日まで） ◇決算予定 ダイムラー アメリカン・エアラインズ・グループ キャタピラー ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ハネウェル インターナショナル マクドナルド ４月２３日（土） ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、最終日） ４月２４日（日） 米独首脳会談（ハノーバー） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文