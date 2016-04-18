19日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 セブン＆アイＨＤ取締役会 閣議、閣議後会見 1000 金融審総会・金融分科会合同会合 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1400 ２月景気動向指数改訂値 1430 ３月の全国百貨店売上高 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 グローバルウェイ がマザーズに（公開価格2960円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（月） 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Apr ◇イベント 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 23:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ＩＢＭ モルガン・スタンレー ネットフリックス ペプシコ １９日（火） 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Feb 09:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Apr 12:30 米住宅着工件数（商務省） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 13:30 豪中銀総裁が講演（ニューヨーク） 韓国：中銀金利発表 Apr 米大統領選ニューヨーク州予備選 ◇決算予定 ゴールドマン・サックス・グループ インテル ジョンソン・エンド・ジョンソン ヤフー ◇休場 インド