UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（18日）＝4本、85億1166万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セ レクション（３カ月決算型） 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 ４００億円 設定額 ３０億６６５１万円 販売会社 池田泉州ＴＴ証券、東海東京証券、西日本シティＴＴ証券、ワイエ ム証券 ファンド名 グローバル新世代関連株式ファンド＜愛称：ミレニアルズ＞ 運用会社 新光投信 設定上限額 １０００億円 設定額 ４９億４４１５万円 販売会社 みずほ証券 ファンド名 米国好配当株オープン（予想分配金提示型） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０アクティブ オープン ＜愛称：Ｊアクティブ＞ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ５億円（自己設定） 設定額 ５億円 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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