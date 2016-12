UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝増産凍結見送りでリンギ中心に下落、Ｓドル逆行高

(情報を更新しました。) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨はマレーシアリンギを中 心に総じて下げている。 主要産油国が17日の会合で原油価格押し上げに向けた増産凍結で合意できなかった ことが、資源国通貨と世界のリスク志向に影響を与えている。 一方、シンガポールドル は、3月の非石油部門輸出が予想以上のマイナスと なったにもかかわらず、逆行高。トレーダーは、中国の電子商取引大手アリババ・グルー プ・ホールディング がシンガポールを拠点とするオンライン小売業者ラザダ・グ ループを約10億ドルで買収することに関連した資金流入を指摘する。 産油国による増産凍結の見送りを受け、原油価格は5%急落し、アジア株も下げてい る。 原油価格の下落に伴い、利益確定の売りが出て、リンギ は3週間ぶり安値圏 。一時1.1%安の1ドル=3.9500リンギと、3月30日以来の安値を付けた。 韓国ウォン は配当支払いに関連したドル需要で下落。その後、ウォンは輸 出業者の決済需要で買われ、下げ幅を縮小した。 サムスン・フューチャーズの調査責任者、Jeong My-young氏は「原油価格の下落は、 アジア通貨などのリスク資産にとって明らかにネガティブ材料だ」と指摘。「それでも、 これによって米国の利上げペースが遅くなることも予想されるため、アジア通貨への影響 は限定的になる可能性がある。中国経済の安定化の兆しもバッファーになるかもしれない 」と語った。 0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.98 108.78 +0.74 Sing dlr 1.3574 1.3575 +0.01 Taiwan dlr 32.391 32.348 -0.13 Korean won 1150.90 1146.20 -0.41 Baht 35.07 35.02 -0.16 Peso 46.170 46.060 -0.24 Rupiah 13190 13170 -0.15 Rupee 66.68 66.64 -0.06 Ringgit 3.9345 3.9050 -0.75 Yuan 6.4805 6.4775 -0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.98 120.30 +11.41 Sing dlr 1.3574 1.4177 +4.44 Taiwan dlr 32.391 33.066 +2.08 Korean won 1150.90 1172.50 +1.88 Baht 35.07 36.00 +2.65 Peso 46.17 47.06 +1.93 Rupiah 13190 13785 +4.51 Rupee 66.68 66.15 -0.79 Ringgit 3.9345 4.2935 +9.12 Yuan 6.4805 6.4936 +0.20