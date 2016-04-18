〔需給情報〕ＴＯＰＩＸ・日経225でメリルリンチが買い越しトップ＝18日先物手口

［東京 １８日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１８日の市場では日経２２５期近で野村が売り越しトップ。メリルリンチが 買い越しトップとなった。ＴＯＰＩＸ期近ではシティグループが売り越しトップ。メリル リンチが買い越しトップとなっている。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月18日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 6582 1401 -5181 みずほ証券 1650 0 -1650 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2421 877 -1544 大和 1238 0 -1238 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1235 0 -1235 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 678 0 -678 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1356 825 -531 楽天 1378 1169 -209 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1283 1186 -97 豊 972 940 -32 岡三 982 969 -13 SMBC日興 761 749 -12 松井 710 745 35 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1561 1606 45 SBI証 1293 1382 89 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5193 5671 478 日産 798 1419 621 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3597 4299 702 IB証券 0 764 764 GMOｸﾘｯｸ 0 874 874 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 901 901 ﾄﾞｲﾂ 0 1117 1117 ABNｸﾘｱ 19539 22586 3047 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4050 7715 3665 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月18日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 111 20 -91 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 37 0 -37 ABNｸﾘｱ 251 222 -29 光世 20 12 -8 岡三 2 0 -2 岩井ｺｽﾓ 1 0 -1 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1 0 -1 三京 1 0 -1 だいこう 1 1 0 GMOｸﾘｯｸ 2 3 1 HSBC 1 2 1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 1 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1 5 4 日産 25 31 6 ﾏﾈｯｸｽ 7 24 17 楽天 22 47 25 松井 26 53 27 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 8 41 33 SBI証 13 68 55 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月18日 16年05月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4931 3136 -1795 SBI証 3309 3265 -44 日産 219 177 -42 みずほ証券 40 0 -40 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 27 0 -27 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1018 997 -21 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 673 656 -17 だいこう 88 79 -9 岩井ｺｽﾓ 65 62 -3 立花 40 46 6 大和 30 47 17 IB証券 330 348 18 安藤 0 32 32 広田 0 60 60 岡三 47 112 65 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 405 480 75 ﾏﾈｯｸｽ 1154 1236 82 GMOｸﾘｯｸ 489 627 138 楽天 3233 3372 139 松井 562 720 158 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 6589 6937 348 ABNｸﾘｱ 14575 15448 873 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月18日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 15588 4937 -10651 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 6163 0 -6163 みずほ証券 7248 4000 -3248 日産 6485 4970 -1515 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 9092 7629 -1463 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 9049 7752 -1297 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 63995 63097 -898 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 4230 3713 -517 大和 2343 2024 -319 岡三 17358 17060 -298 GMOｸﾘｯｸ 10785 10939 154 広田 2336 2525 189 ﾏﾈｯｸｽ 4451 4734 283 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 5773 6438 665 SBI証 23420 24484 1064 松井 30965 32056 1091 楽天 14935 16305 1370 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 16692 18393 1701 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 3592 3592 ABNｸﾘｱ 207762 211441 3679 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 54551 63481 8930 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月18日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2302 207 -2095 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3261 1527 -1734 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2927 2099 -828 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2218 1515 -703 みずほ証券 1099 629 -470 大和 353 0 -353 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 491 189 -302 IB証券 272 0 -272 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 563 354 -209 日産 464 366 -98 岡三 358 297 -61 野村 2090 2105 15 UBS 627 686 59 ﾄﾞｲﾂ 526 635 109 三菱UFJM 564 681 117 ABNｸﾘｱ 15895 16070 175 豊 0 185 185 SMBC日興 0 343 343 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 809 1326 517 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1785 2614 829 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4675 6148 1473 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 7511 11344 3833 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月18日 16年09月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず