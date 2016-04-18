19日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月１９日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 セブン＆アイＨＤ取締役会 0800 閣議、閣議後会見 0800 自民政調・労働力確保に関する特命委 0900 衆議院財務金融委員会 1000 金融審総会・金融分科会合同会合 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1300 衆議院本会議 1400 ２月景気動向指数改訂値（内閣府） 1430 ３月の全国百貨店売上高（日本百貨店協会） 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 新規上場 グローバルウェイ がマザーズに（公開価格2960円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（火） 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Feb 09:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Apr 12:30 米住宅着工件数（商務省） Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 13:30 豪中銀総裁が講演（ニューヨーク） 韓国：中銀金利発表 Apr 米大統領選ニューヨーク州予備選 ◇決算予定 ゴールドマン・サックス・グループ インテル ジョンソン・エンド・ジョンソン ヤフー ◇休場 インド