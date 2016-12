米金融・債券市場＝国債利回り上昇、原油持ち直しで

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード US30YT=RR 30年債(指標銘 16時04分 98*12.00 2.5783% 柄) 前営業日終 98*23.00 2.5620% 値 US10YT=RR 10年債(指標銘柄 16時02分 98*23.50 1.7658% ) 前営業日終 98*27.50 1.7520% 値 US5YT=RR 5年債(指標銘柄 16時02分 100*03.75 1.2255% ) 前営業日終 100*06.25 1.2090% 値 US2YT=RR 2年債(指標銘柄 15時57分 100*08.00 0.7455% ) 前営業日終 100*08.75 0.7340% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 165*12.00 166*04.00 限 Tノート先物6月 130*16.00 130*20.50 限 米金融・債券市場は、原油相場が下げ幅を縮小し、来週に連邦公開市場委員会(FO MC)開催を控える中、国債利回りが上昇した。 指標10年債 は6/32安。利回りは1.77%と、15日の1.75 %から上昇した。 17日の産油国会合が物別れに終わったことを受け、原油価格が急落、米債券はオー バーナイトの取引で買われていた。 しかし、原油価格が安値水準からほぼ持ち直し、株式相場もプラスとなるなか、ポジ ション調整とみられる動きで下げていた国債価格の下落が進んだ。 今週は経済指標の発表予定がまばらで、市場の関心は来週のFOMCに集まる。 連邦準備理事会(FRB)は今月、利上げを行う公算は非常に低いとみられているが 、6月利上げを示唆する材料が出ないかを市場は注視する。 CRTキャピタル(コネチカット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リン ゲン氏は、FRBが総意として6月利上げに傾いているかが、今月のFOMC声明でうか がうことができれば有益だと話す。 米ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁はこの日、米経済情勢は「おおむね好調 」との認識を示しながらも、経済に対する向かい風がなお存在していることから、FRB は利上げには慎重な姿勢を維持していると述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (unch)