20日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月２０日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0830 ４月ロイター短観 0850 ３月貿易統計（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国（５月債）の発行予定額等（財務省） 1400 ３月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 稲野日証協会長会見 1600 ３月のコンビニ売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 1600 ３月訪日外国人客数（政府観光局） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（水） 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Mar 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Feb 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Mar ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 Apr ◇決算予定 ＳＡＰ ＡＢＢ アボットラボラトリーズ アメリカン・エキスプレス コカ・コーラ マテル ニューモント・マイニング クアルコム ＵＳバンコープ ヤム・ブランズ