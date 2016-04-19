中国・香港株式市場・寄り付き＝中国、香港ともに反発

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［１９日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 3047.1326 13.4722高 前営業日終値 3033.6604 44.4562安 2082.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 21438.13 276.63高 前営業日終値 21161.50 154.97安 554.9億香港ドル 中国株式市場は反発して寄り付いた。 上海総合指数 は１３．４７２２ポイント（０．４４％）高の３０４７．１３ ２６で寄り付いた。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は１５．５１８ポイント（０．４８％）高の３２４３．９７１で寄り付いた。 香港株式市場も反発して開始。 ハンセン指数 は２７６．６３ポイント（１．３１％）高の２万１４３８．１３ で寄り付いた。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１４３．０３ポイント（１．５７％ ）高の９２３３．８８で寄り付いた。
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