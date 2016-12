UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝上昇、ウォンは約5カ月ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 19日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は上昇。原油価格に 安定化の兆しが見られ、投資家のリスク志向が改善している。韓国ウォンは、中銀の総裁 発言が予想ほどハト派的ではなかったと受け止められたことから約5カ月ぶりの高値をつ けた。 ウォン は一時1.3%高の1ドル=1136.0ウォンと昨年11月5日 以来の高値に上昇した。 韓国銀行(中央銀行)はこの日、政策金利を過去最低の1.50%に据え置くことを 決定。李柱烈(イ・ジュヨル)総裁は、現在の金利水準は経済成長を後押しするとの考え を強調した。ただ、同中銀が今年の経済成長見通しを引き下げたことで、利下げ観測は続 いている。 ユージーン・インベストメント&セキュリティーズのアナリストは「総裁の発言を踏 まえると、経済がかなり悪化しない限り、利下げを見込むのは難しそうだ」と指摘した。 チャート上の上値抵抗線(1140ウォン近辺)を突破し、ストップロスのドル売り が出たことからウォンの上昇は加速した。 マレーシアリンギ は1%超上昇。クウェートでのストライキで原油生産が大 幅に減少し、原油相場が支援されていることが背景。 他の資源国通貨も買われ、豪ドル は10カ月ぶりの高値をつけた。 このほか、株式市場への海外資金の流入を背景に台湾ドル やタイバーツも上 昇している。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.03 108.83 -0.18 Sing dlr 1.3462 1.3515 +0.39 Taiwan dlr 32.286 32.402 +0.36 Korean won 1136.61 1150.20 +1.20 Baht 34.91 35.02 +0.32 Peso 46.085 46.150 +0.14 Rupiah 13150 13170 +0.15 Rupee 66.55 66.55 0.00 Ringgit 3.8750 3.9260 +1.32 Yuan 6.4748 6.4763 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.03 120.30 +10.34 Sing dlr 1.3462 1.4177 +5.31 Taiwan dlr 32.286 33.066 +2.42 Korean won 1136.61 1172.50 +3.16 Baht 34.91 36.00 +3.12 Peso 46.09 47.06 +2.12 Rupiah 13150 13785 +4.83 Rupee 66.55 66.15 -0.60 Ringgit 3.8750 4.2935 +10.80 Yuan 6.4748 6.4936 +0.29