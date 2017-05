UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、株高受け

(表のレートを更新し、Tボンド先物とTノート先物の表を追加しました。) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 98*00.50 2.5959% 柄) 前営業日終 98*07.50 2.5850% 値 10年債(指標銘 17時04分 98*17.50 1.7869% 柄) 前営業日終 98*22.00 1.7710% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*31.25 1.2549% ) 前営業日終 100*03.75 1.2250% 値 2年債(指標銘柄 16時15分 100*07.00 0.7614% ) 前営業日終 100*08.00 0.7450% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 165*02.00 165*12.00 限 Tノート先物6月 130*11.50 130*16.00 限 米金融・債券市場は、株高となるなか、国債利回りが上昇した。 市場関係者らは、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)の結果に注目している。 指標10年債 は4/32安。利回りは1.78%と、18日の1.77 %から上昇した。利回りは、月初来のレンジ(1.81━1.69%)で推移している。 3月の米住宅着工件数が市場予想を下回り、建設許可件数は1年ぶりの低水準となっ た。指標発表後、国債価格が下げ幅を縮小した。 今週は大きな経済関連の発表予定がなく、市場の関心は来週のFOMCに向かう。 連邦準備理事会(FRB)が今月、利上げを行う公算は非常に低いとされるなか、投 資家は利上げ時期の手掛かりを探っている。 クレディ・アグリコルの米国債トレーディング部門責任者、ダン・マルホランド氏も こうした点を指摘、「現時点で、市場はほとんど何も織り込んでいない」と話した。 FRBのイエレン議長や、ニューヨーク連銀のダドリー総裁らが最近、利上げになお 慎重な姿勢を示唆した。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は「 過去数週間の発言で十分明らかなのは、彼らがハト派寄りの姿勢を維持するとみられるこ とだ」と語った。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 (+1.25)