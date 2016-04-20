21日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 0700 ４月ロイター企業調査 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 ３月のスーパー売上高 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 ジャパンミート が東証２部に（公開価格1010円） 追加上場・市場変更 メンバーズ が東証２部・名証２部に（既上場は名証セントレックス） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（水） 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Mar 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Feb 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Mar ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 Apr ◇決算予定 ＳＡＰ、ＡＢＢ、アボットラボラトリーズ、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、 マテル、ニューモント・マイニング、クアルコム、ＵＳバンコープ、ヤム・ブランズ ２１日（木） 08:30 英小売売上高（国立統計局） Mar 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Mar 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Apr 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Mar 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Feb 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Mar ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 スウェーデン：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 Apr 米・湾岸協力会議（ＧＣＣ）首脳会談（リヤド） ◇決算予定 ポスコ、ノバルティス、アルファベット、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、 アマゾン・ドット・コム、バイオジェン、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、イー・トレード・ファイ ナンシャル、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）、サウスウエスト航空、マイクロソフト、スターバックス、シ ュルンベルジェ、トラベラーズ、アンダー・アーマー、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス 、ビザ、ベライゾン・コミュニケーションズ ◇休場 ブラジル