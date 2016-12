UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝ウォンと台湾ドルが上昇、米為替報告控え

(情報を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、韓国ウォンが 5カ月半ぶりの高値に上昇し、台湾ドルは8カ月ぶりの高値に接近している。4月中とさ れる米財務省の為替報告書公表を控えて、韓国などの外国為替当局が介入を手控え、自国 通貨高を容認している、との指摘が聞かれる。 きょうのアジア新興国通貨はオーバーナイトのドル安を背景に大半が堅調となり、な かでもマレーシアリンギ が全体の上昇をけん引した。しかし、原油価格が下落に 転じ、中国株式市場も下げるなか、アジア通貨は上昇分の大半を失う展開となっている。 ウォン は1ドル=1128.3ウォンと0.7%上昇、11月4日以来の 高値をつけている。台湾ドル は0.3%高の1米ドル=32.155台湾ドルで 、3月31日につけた8月14日以来の高値(32.154台湾ドル)に迫っている。 INGのティム・コンドン氏は、4月と10月に通常公表される米為替報告書につい て「韓国が為替操作国に認定されるのではないか、との警戒感がある」と指摘している。 昨年10月の為替報告書では、米国の主な貿易相手国は為替相場を操作していない、 との結論に達した。ただし米財務省は、ウォンが過小評価されていることを示す兆候があ るとの認識を示した上で、介入を減らして透明性を高めるよう、韓国側に要請していた。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.91 109.21 +0.28 Sing dlr 1.3428 1.3365 -0.47 Taiwan dlr 32.223 32.265 +0.13 Korean won 1135.60 1136.30 +0.06 Baht 34.94 34.90 -0.11 Peso 46.135 46.085 -0.11 Rupiah 13135 13145 +0.08 Rupee 66.33 66.55 +0.34 Ringgit 3.8740 3.8905 +0.43 Yuan 6.4662 6.4581 -0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.91 120.30 +10.46 Sing dlr 1.3428 1.4177 +5.58 Taiwan dlr 32.223 33.066 +2.62 Korean won 1135.60 1172.50 +3.25 Baht 34.94 36.00 +3.03 Peso 46.14 47.06 +2.00 Rupiah 13135 13785 +4.95 Rupee 66.33 66.15 -0.26 Ringgit 3.8740 4.2935 +10.83 Yuan 6.4662 6.4936 +0.42