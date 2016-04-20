〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝20日

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［東京 ２０日 ロイター］ - 東証１部上場銘 柄のうち、２５日移動平均線および７５日移動平均線 がゴールデンクロス・デッドクロスを形成した銘柄の 一覧は以下の通り。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 サカタのタネ 02 安藤・間 03 東洋建設 04 ユアテック 05 カワチ薬品 06 クラレ 07 大王製紙 08 ワタベウェディング 09 ニチアス 10 神戸製鋼所 11 ＤＭＧ森精機 12 アルビス 13 ニホンフラッシュ 14 前澤化成工業 15 青森銀行 [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 日比谷総合設備 02 旭有機材 03 エステー 04 ＪＣＵ 05 電気興業 06 ＳＭＫ 07 日本紙パルプ商事 08 島忠 09 小林洋行 10 北沢産業
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