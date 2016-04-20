21日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月２１日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0700 ４月ロイター企業調査 0800 国際金融経済分析会合 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0850 主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 ３月のスーパー売上高（日本チェーンストア協会） 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1715 月例経済報告関係閣僚会議 1830 石原経済再生相会見 新規上場 ジャパンミート が東証２部に（公開価格1010円） 追加上場・市場変更 メンバーズ が東証２部・名証２部に（既上場は名証セントレックス） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（木） 08:30 英小売売上高（国立統計局） Mar 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Mar 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Apr 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Mar 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Feb 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Mar ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 スウェーデン：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 Apr 米・湾岸協力会議（ＧＣＣ）首脳会談（リヤド） ◇決算予定 ポスコ、ノバルティス、アルファベット、アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）、 アマゾン・ドット・コム、バイオジェン、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、イー・トレード・ファイ ナンシャル、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）、サウスウエスト航空、マイクロソフト、スターバックス、シ ュルンベルジェ、トラベラーズ、アンダー・アーマー、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス 、ビザ、ベライゾン・コミュニケーションズ ◇休場 ブラジル