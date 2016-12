再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り3週間ぶり高水準、原油高受け

(本文中の語句を修正しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*26.00 2.6553% 柄) 前営業日終 98*01.00 2.5950% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*01.00 1.8450% ) 前営業日終 98*18.50 1.7830% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*22.50 1.3122% ) 前営業日終 100*00.00 1.2500% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 100*04.75 0.7978% ) 前営業日終 100*07.25 0.7570% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 163*13.00 165*02.00 月限 Tノート先物6 129*24.00 130*11.50 月限 米金融・債券市場では、指標10年債 利回りが一時、約3週間ぶりの高水準をつけた。 原油や株式相場が上昇し、安全資産とされる債券への需要が後退した。社債発行も市場の重しとなった 。 指標10年債は20/32安。利回りは1.85%と、19日の1.78%から上昇した。 利回りが狭いレンジを突き抜けるとさらに弱含み、一部に取引を手じまう動きも出た。利回りは月初来 、おおむね1.81━1.69%のレンジで推移していた。 この日の取引で、米原油在庫が想定を下回ったことなどを受けて原油先物が上昇、株式相場を押し上げ た。 今週は、投資家心理に大きな影響を与えそうな経済指標の発表予定がなく、ゴールドマン・サックスな ど一部企業の社債発行が相次ぎ、債券市場を圧迫した。 来週の連邦公開市場委員会(FOMC)に市場の関心が集まっている。利上げ時期の新たな手掛かりを 探ろうと、投資家は注視する。 連邦準備理事会(FRB)が今月、利上げを行う可能性は極めて低いとされ、市場ベースの指標による と、6月の利上げの確率も11%程度にとどまる。 市場の利上げ予想が低いことから、FRBは、投資家に利上げへの備えをさせる狙いでタカ派的なトー ンを打ち出す可能性がある。とはいえ、無用な混乱を与えて、利上げしにくい環境を作ってしまうことも警 戒している。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「FR Bはよりタカ派的なトーンを示そうとするだろう。ただ、FRBが市況を相当引き締めようとすれば、金融 情勢も過度に引き締まる恐れがある」と指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -45.75 (+0.75)