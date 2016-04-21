22日の国内・海外経済指標と行事予定

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* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1100 ４月製造業ＰＭＩ速報値 1330 ２月第３次産業活動指数 1400 ３月のショッピングセンター売上高 1600 金融システムレポート（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（木） 08:30 英小売売上高（国立統計局） Mar 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Mar 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Apr 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Mar 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Feb 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Mar ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 スウェーデン：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 Apr 米・湾岸協力会議（ＧＣＣ）首脳会談（リヤド） ◇決算予定 ポスコ ノバルティス アルファベット アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ） アマゾン・ドット・コム バイオジェン ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） マイクロソフト スターバックス ベライゾン・コミュニケーションズ ◇休場 ブラジル ２２日（金） 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Apr 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Apr 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Apr 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Apr 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Apr 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Apr 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Apr 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Apr ◇イベント 米英首脳会談（ロンドン） ユーロ圏財務相会合（アムステルダム） ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、２３日まで） ◇決算予定 ダイムラー アメリカン・エアラインズ・グループ キャタピラー ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ハネウェル インターナショナル マクドナルド
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