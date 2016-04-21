アジア通貨動向（21日）＝リンギ・バーツ・ルピア・元など下落

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［２１日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３ ２分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日ＮＹ市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.63 109.85 +0.20 Sing dlr 1.3461 1.3442 -0.14 Taiwan dlr 32.275 32.248 -0.08 Korean won 1136.60 1135.20 -0.12 Baht 34.98 34.85 -0.37 Peso 46.360 46.225 -0.29 Rupiah 13170 13136 -0.26 Rupee 66.22 66.22 +0.00 Ringgit 3.8970 3.8690 -0.72 Yuan 6.4782 6.4745 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.63 120.30 +9.73 Sing dlr 1.3461 1.4177 +5.32 Taiwan dlr 32.275 33.066 +2.45 Korean won 1136.60 1172.50 +3.16 Baht 34.98 36.00 +2.92 Peso 46.36 47.06 +1.51 Rupiah 13170 13785 +4.67 Rupee 66.22 66.15 -0.11 Ringgit 3.8970 4.2935 +10.17 Yuan 6.4782 6.4936 +0.24
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