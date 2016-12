UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝ドル高で総じて軟調、バーツは介入警戒で下落

(内容を更新しました。) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨市場で は、大半の通貨が軟調。米ドルが幅広い通貨に対して上昇したことを受 け、投資家がこの日の欧州中央銀行(ECB)理事会開催を前に利益確 定に動いたことが要因。 タイバーツ は、中銀が前日、バーツ相場が国内経済に影響 を与える場合には対策を講じる準備があると表明したことを受け、介入 への警戒感から下落している。前日には1カ月ぶり高値を付けていた。 タイの債券市場では海外勢による売り越しが続いた。 インドネシアルピア はこの日の金融政策決定会合を控えて 軟調。インドネシア中銀はこの日の会合で政策金利を据え置くとみられ ている。 マレーシアリンギ もドル高を受けて下落。リンギは年初来 の上昇率がアジア新興国通貨の中で最高となっている。 アナリストは、ECBや日銀など主要国の中央銀行による緩和的金 融政策が引き続き高利回り資産への投資を呼び込み、アジア新興国通貨 を支援する可能性があるとみている。 スコティアバンク(香港)のアジア新興国通貨ストラテジスト、Qi Gao氏は「きょうのECB理事会後にユーロが急落(ドルが幅広い通貨 に対して上昇)しない限り、ECBと日銀の緩和的金融政策に伴う資金 流入でアジア通貨はこの先持ち直すだろう」と指摘。 「ただ5月以降は、6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)と6 月23日の英国の欧州連合(EU)離脱を問う国民投票を控え、アジア 新興国通貨は対ドルで下落する可能性が高い」と語った。 0330GMT(日本時間午後0時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.70 109.85 +0.14 Sing dlr 1.3440 1.3442 +0.01 Taiwan dlr 32.277 32.248 -0.09 Korean won 1132.89 1135.20 +0.20 Baht 35.03 34.85 -0.52 Peso 46.360 46.225 -0.29 Rupiah 13175 13136 -0.30 Rupee 66.32 66.22 -0.15 Ringgit 3.8760 3.8690 -0.18 Yuan 6.4773 6.4745 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.70 120.30 +9.66 Sing dlr 1.3440 1.4177 +5.48 Taiwan dlr 32.277 33.066 +2.44 Korean won 1132.89 1172.50 +3.50 Baht 35.03 36.00 +2.76 Peso 46.36 47.06 +1.51 Rupiah 13175 13785 +4.63 Rupee 66.32 66.15 -0.26 Ringgit 3.8760 4.2935 +10.77 Yuan 6.4773 6.4936 +0.25