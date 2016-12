米金融・債券市場＝国債利回り3週間ぶり高水準、原油相場やギリシャ指標で

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時15分 96*05.50 2.6873% 柄) 前営業日終 96*23.50 2.6590% 値 10年債(指標銘柄 16時15分 97*27.00 1.8663% ) 前営業日終 97*31.00 1.8520% 値 5年債(指標銘柄 16時15分 99*19.00 1.3352% ) 前営業日終 99*21.00 1.3220% 値 2年債(指標銘柄 16時06分 100*04.00 0.8099% ) 前営業日終 100*04.25 0.8060% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 162*22.00 163*13.00 月限 Tノート先物6 129*19.50 129*24.00 月限 米金融・債券市場は、指標10年債利回り が約3週間ぶりの高水準をつ けた。 原油相場が最近つけた高値近辺で推移したほか、昨年のギリシャ基礎的財政収支(プ ライマリーバランス)が黒字となったことを受け、リスク選好が高まり、安全資産とされ る米国債への需要が後退した。 指標10年債は5/32安。利回りは1.87%と、20日の1.85%や、19日 の1.78%から上昇した。 20日は原油高が驚きをもって受け止められ、米国債利回りは上昇した。利回りが最 近のレンジを突破したことを受け、21日も売りが続いた。 欧州連合(EU)統計局は、昨年のギリシャ基礎的財政収支が黒字となったと公表。 これを受け、高格付けの欧州国債が弱含み、下支えする米国債をさらに圧迫した。 社債発行の動きが活発だったことも、債券安につながった。 米財務省は、160億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札を行い、堅 調な需要を集めた。債券利回りの上昇が、底堅い入札結果に寄与した可能性も指摘される 。 市場の主要関心事は、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)だ。連邦準備理事会( FRB)は、今度の会合で利上げを行わないとみられている。 ドイツ銀行プライベート・ウェルス・マネジメントの債券トレーディング部門責任者 、ゲーリー・ポラック氏は「債券市場には、幾分不透明感がなおも存在している。来週の FOMC開催を控え、投資家が若干慎重姿勢を強めたようだ」と指摘した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (-0.50)