UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝大半が小幅安、フィリピンペソは5週間ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨市場で は、大半の通貨が小幅安。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が利用 可能なあらゆる緩和手段を「必要な限り」続ける意向を表明したことを 受けて、米ドルが広範な通貨に対して上昇している。 フィリピンペソ は一時0.3%下げ、1ドル=46.5 95ペソと、3月16日以来の安値をつけた。次期大統領選をめぐる懸 念が広がる中、株式市場から海外資金が流出していることが背景。 トムソン・ロイターのデータによると、ペソは今週に入ってこれま で1.1%下落。週間ベースでは1月中旬以来の大幅な下げとなる見通 し。 韓国ウォン とマレーシアリンギ は、ノンデリバ ラブル・フォワード(NDF)市場 がオーバ ーナイトで軟調に推移したことを受けて下落している。 また、米優良企業の決算が失望を誘う内容となったことでアジア株 が下げ、通貨の重しになっている。 一方週間ベースでは、原油相場が大幅な上昇となる見通しを受け、 大半の通貨が上昇するとみられている。シンガポールドル が上 昇を主導しており、今週に入って対米ドルで0.7%高となっている。 ウォンは今週は対米ドルで0.4%高。台湾ドル は0.1 %、インドルピー は0.2%それぞれ上昇している。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.92 109.46 -0.42 Sing dlr 1.3486 1.3497 +0.08 Taiwan dlr 32.306 32.296 -0.03 Korean won 1142.20 1132.90 -0.81 Baht 35.03 35.01 -0.06 Peso 46.565 46.440 -0.27 Rupiah 13175 13155 -0.15 Rupee 66.49 66.39 -0.15 Ringgit 3.8950 3.8855 -0.24 Yuan 6.4852 6.4810 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.92 120.30 +9.44 Sing dlr 1.3486 1.4177 +5.12 Taiwan dlr 32.306 33.066 +2.35 Korean won 1142.20 1172.50 +2.65 Baht 35.03 36.00 +2.76 Peso 46.57 47.06 +1.06 Rupiah 13175 13785 +4.63 Rupee 66.49 66.15 -0.51 Ringgit 3.8950 4.2935 +10.23 Yuan 6.4852 6.4936 +0.13