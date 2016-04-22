［東京 ２２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 22 April, 2016---------------------------------------- 1600 日本：金融システムレポート（日銀）

●海外● ◇イベント 米英首脳会談（ロンドン） ユーロ圏財務相会合（アムステルダム） ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、２３日まで）

◇決算予定 ダイムラー アメリカン・エアラインズ・グループ キャタピラー ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ハネウェル インターナショナル マクドナルド Saturday , 23 April, 2016---------------------------------------- ＥＵ財務相非公式会合（アムステルダム、最終日）

Sunday , 24 April, 2016----------------------------------------

米独首脳会談（ハノーバー）

Monday, 25 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本：３月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：流動性供給入札結果 1030 日本：旭化成 新中期経営計画 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札

◇決算予定 ハリバートン ゼロックス

◇休場 豪州〔アンザックデー〕 Tuesday, 26 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1300 日本：国の債務のあり方に関する懇談会

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札 米連邦公開市場委員会

◇決算予定 アップル キャピタル・ワン・ファイナンシャル コーチ デュポン イーベイ フリーポート・マクモラン コーニング ハーシー イーライリリー ロッキード・マーチン スリーエム プロクター・アンド・ギャンブル ＡＴ＆Ｔ ツイッター ＵＳスチール

Wednesday, 27 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1330 日本：日商会頭会見 1515 日本：２年利付国債第ＩＩ非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 ブラジル：中銀金利発表

◇決算予定 ボーイング バイドゥ フェイスブック グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド マリオット・インターナショナル ノースロップ・グラマン ステート・ストリート ＴモバイルＵＳ テキサス・インスツルメンツ ユナイテッド・テクノロジーズ ザイリンクス Thursday, 28 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1400 日本：基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀） 1700 日本：経済同友会代表幹事会見

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省７年・変動利付２年債入札

◇決算予定 アマゾン・ドット・コム アッヴィ エトナ アムジェン ブンゲ ブリストル・マイヤーズ スクイブ コノコフィリップス ダウ・ケミカル フォード・モーター グルーポン ジュニパーネットワークス リンクトイン マスターカード アルトリア・グループ ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ） ＶＷ Friday, 29 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本：4月国際分散投資戦略調査 1400 日本：４月経済・物価情勢の展望全文（日銀）

●海外● ◇イベント 10:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が米経済の展望について講演（ロンドン） ロシア：中銀金利発表 Apr

◇決算予定 シェブロン エクソンモービル

Monday, 02 May, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 21:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルプレゼンテーション 「Systemic Risk: Inevitable or Preventable?」

◇決算予定 ＡＩＧ

◇休場 中国、独、香港、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾、タイ、英、 Tuesday, 03 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） May 14:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がアトランタ連銀の会合でパネルの司会「Unconventional Wisdom: How Will Unusual Monetary Policy Affect Market Liquidity?」 23:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演

◇決算予定 豪ＡＮＺ six months ending March 31

Wednesday, 04 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールミーティング主催

Thursday, 05 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 23:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加

「International Monetary Policy and Reform in Practice」

◇休場 仏、インドネシア、韓国、タイ Friday, 06 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：４月マネタリーベース（日銀）

●海外● ◇休場 タイ、インドネシア

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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