米金融・債券市場＝10年債利回りが3週間ぶり高水準、6月利上げ警戒

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 95*23.00 2.7102% ) 前営業日終 96*03.00 2.6910% 値 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*20.00 1.8913% 前営業日終 97*26.00 1.8700% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*15.25 1.3600% 前営業日終 99*18.50 1.3380% 値 2年債(指標銘柄) 17時02分 100*03.25 0.8218% 前営業日終 100*03.75 0.8140% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 162*15.00 162*22.00 限 Tノート先物6月 129*15.00 129*19.50 限 米金融・債券市場は、指標10年債利回り が3週間ぶりの高水 準をつけた。 来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で、6月利上げの可能性を示す材 料が出た場合に投資家は身構えた。 指標10年債は5/32安。利回りは1.89%と、21日の1.87% から上昇した。 今月に入り原油や株式相場が持ち直したほか、景気見通しも改善、一部投 資家は早期利上げはないとの見方を見直している。 ウェルズ・ファーゴ・ファンド・マネジメントの首席債券ストラテジスト 、ジム・コーチャン氏は「6月利上げの可能性が、さらに強まっているように みえる」と指摘。「6月の利上げ決定をほのめかす一文が声明に入れば、利回 りが上昇する現在の見方が正当化されるだろう」と話した。 ロイターがエコノミスト80人超に行った調査結果は、来週は金利が据え 置かれるものの、6月と年末までの計2回利上げがあると予想した。 債券利回りは年初の水準をなお大きく下回っており、債券が売られるリス クを指摘する声も聞かれた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.50)