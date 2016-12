UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝大半が下落、米ＦＯＭＣや日銀決定会合控え

(内容を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨が下落。週内に開 かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀金融政策決定会合を控え、投資家はリス ク資産の保有を減らしている。 マレーシアリンギ が軟調。今月末に退任するマレーシア中央銀行のゼティ・ アジズ総裁の後任となる新総裁が近く発表されるとみられる中、警戒感が強まっている。 韓国ウォン は一時0.8%安の1ドル=1152.0ウォンと、今月18 日以来の安値を付けた。ノンデリバラブル・フォワード市場 の軟化に連れた 。ただ、輸出業者が月末決済に向け押し目買いを入れている。 タイバーツ は一時0.4%安の1ドル=35.17バーツ。今月8日以来の 安値となった。月末に伴い企業のドル需要が強まった。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.09 111.80 +0.64 Sing dlr 1.3538 1.3540 +0.01 Taiwan dlr 32.334 32.330 -0.01 Korean won 1149.20 1143.10 -0.53 Baht 35.13 35.02 -0.31 Peso 46.790 46.650 -0.30 Rupiah 13190 13195 +0.04 Rupee 66.68 66.49 -0.30 Ringgit 3.9100 3.8970 -0.33 Yuan 6.5055 6.5015 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.09 120.30 +8.29 Sing dlr 1.3538 1.4177 +4.72 Taiwan dlr 32.334 33.066 +2.26 Korean won 1149.20 1172.50 +2.03 Baht 35.13 36.00 +2.48 Peso 46.79 47.06 +0.58 Rupiah 13190 13785 +4.51 Rupee 66.68 66.15 -0.80 Ringgit 3.9100 4.2935 +9.81 Yuan 6.5055 6.4936 -0.18