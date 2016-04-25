〔需給情報〕日経225は野村が売り越しトップ＝25日先物手口

［東京 ２５日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２５日の市場では、日経２５期近で野村が売り越しトップ、モルガンＭＵＦ Ｇが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではクレディスイスが売り越しトップ、バークレイズが買い越 しトップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月25日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 4219 1698 -2521 大和 2450 0 -2450 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2426 1316 -1110 みずほ証券 1644 748 -896 ﾏﾈｯｸｽ 768 0 -768 SBI証 2201 1968 -233 三菱UFJM 764 554 -210 GMOｸﾘｯｸ 840 701 -139 豊 1464 1426 -38 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 6155 6144 -11 日産 855 907 52 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 691 828 137 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1064 1305 241 松井 0 546 546 楽天 654 1237 583 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 612 612 ﾄﾞｲﾂ 837 1624 787 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 682 1496 814 岡三 678 1523 845 ABNｸﾘｱ 17174 18108 934 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3416 4385 969 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1302 3426 2124 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月25日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 96 14 -82 ABNｸﾘｱ 100 60 -40 GMOｸﾘｯｸ 5 3 -2 IB証券 2 0 -2 日産 1 1 0 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3 3 0 HSBC 3 4 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 1 1 岩井ｺｽﾓ 0 1 1 大和 1 4 3 ﾏﾈｯｸｽ 10 21 11 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 11 11 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 12 32 20 楽天 9 32 23 SBI証 5 29 24 松井 15 46 31 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月25日 16年05月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 9351 7534 -1817 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5652 5201 -451 日産 156 47 -109 岡三 142 44 -98 IB証券 219 129 -90 広田 40 0 -40 岩井ｺｽﾓ 76 71 -5 立花 50 55 5 だいこう 69 86 17 大和 27 46 19 GMOｸﾘｯｸ 303 324 21 ひびき 0 22 22 光世 50 100 50 松井 350 409 59 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 362 445 83 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 273 423 150 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 867 1093 226 ﾏﾈｯｸｽ 907 1178 271 ABNｸﾘｱ 16462 16753 291 SBI証 1794 2437 643 楽天 2048 2804 756 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月25日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 7108 1583 -5525 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 6951 2402 -4549 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 59873 55572 -4301 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 75631 71958 -3673 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 8177 4509 -3668 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 2112 0 -2112 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1800 0 -1800 広田 2692 1744 -948 みずほ証券 3132 2286 -846 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3169 3333 164 GMOｸﾘｯｸ 7924 8415 491 日産 4112 4716 604 ﾏﾈｯｸｽ 4576 5440 864 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 17969 19562 1593 松井 24827 26590 1763 岡三 8723 10801 2078 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 2251 2251 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1899 4537 2638 大和 0 2761 2761 ABNｸﾘｱ 183314 186798 3484 楽天 13144 17830 4686 SBI証 19937 24724 4787 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年04月25日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2385 1391 -994 大和 1238 603 -635 野村 1390 814 -576 みずほ証券 1161 710 -451 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2025 1603 -422 UBS 801 505 -296 岡三 247 0 -247 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5571 5335 -236 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 9295 9158 -137 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 330 297 -33 広田 212 210 -2 ｱｰｸ 215 219 4 日産 168 203 35 ﾄﾞｲﾂ 1192 1251 59 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 282 352 70 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1624 1708 84 ABNｸﾘｱ 12757 13073 316 SMBC日興 174 640 466 三菱UFJM 0 650 650 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 956 1722 766 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 576 2075 1499 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年04月25日 16年09月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず