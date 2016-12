UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り4週間ぶり高水準、2年債入札さえず

(レートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 95*06.00 2.7371% ) 前営業日終値 95*27.50 2.7030% 10年債(指標銘柄 16時42分 97*13.50 1.9145% ) 前営業日終値 97*21.00 1.8880% 5年債(指標銘柄) 17時00分 99*12.50 1.3783% 前営業日終値 99*15.75 1.3570% 2年債(指標銘柄) 14時53分 100*02.50 0.8340% 前営業日終値 100*03.25 0.8220% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 161*30.00 162*15.00 月限 Tノート先物6 129*12.00 129*15.00 月限 米金融・債券市場は、指標10年債利回り が一時、4週間ぶりの高水準 となる1.907%をつける場面があった。 26─27日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)結果から、利上げペースの手掛 かりを得ようと、大掛かりな取引を控える動きが目立った。 10年債は3/32安。利回りは1.899%と、1ベーシスポイント(bp)上昇 した。ロイターによると、利回りは一時、3月28日以来の高水準を記録した。 連邦準備理事会(FRB)政策への市場関係者の見方に敏感とされる、2年債利回り は、22日引けから1bp上昇して0.834%。 このところ、自動車販売や貿易、製造業関連の指標が失望を誘う中、今週の利上げ予 想はほとんど聞かれない。 先週のロイター調査によると、FRBは6月、金利目標レンジを0.50━0.75 %に引き上げるとみられている。 新たな取引に消極的な姿勢を受け、260億ドルの2年債入札需要はさえなかった。 3月の前回入札と比べて購入規模が少なく、政府証券公認ディーラー(プライマリーディ ーラー)の購入割合は、5カ月ぶりの高水準に達した。 ストーン&マッカシー・リサーチ・アソシエーツの市場ストラテジスト、ジョン・カ ナバン氏は「FOMCの前に大掛かりな取引がしたい投資家はいない」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.25)