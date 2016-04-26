27日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 0800 自民議連「アベノミクスを成功させる会」 1000 全国財務局長会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1330 日商会頭会見 1515 ２年利付国債第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：ファナック、富士フイルム、コマツ、マツダ、三菱自、ダイハツ、野村ＨＤ、任天堂、日立建機 市場変更 三機サービス が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月２７日（水） 27Apr 01:30 豪ＣＰＩ（連邦統計局） Q1 27Apr 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Mar 27Apr 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） May 27Apr 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Mar 27Apr 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q1 27Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 27Apr 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Mar ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 ブラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 ボーイング、バイドゥ、フェイスブック、グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー、ヒルトン・ワールドワ イド・ホールディングス、スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド、マリオット・インターナショ ナル、ノースロップ・グラマン、ステート・ストリート、ＴモバイルＵＳ、テキサス・インスツルメンツ、 ユナイテッド・テクノロジーズ、ザイリンクス