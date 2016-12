* リアルタイムの発表データにアクセスするには reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をク リックして経済モニターアプリをお使いください * ロイターの指標コードのデータに基づいています * イベントダイアリー: [26日 ロイター] - ◆国内分 日付 発表 指標名 期間 単位 予測 人 前回 指標コード 時間 数 4/28 8:30 有効求人倍率 Mar 1.28 20 1.28 4/28 8:30 完全失業率 Mar % 3.3 21 3.3 4/28 8:30 東京都区部CPI コア Apr % -0.3 21 -0.3 4/28 8:30 東京都区部CPI 総合 Apr % 0 -0.1 4/28 8:30 全国CPIコア Mar % -0.2 21 0.0 4/28 8:30 全国CPI総合 Mar % 0 0.3 4/28 8:30 全世帯消費支出 Mar % -4.2 14 1.2 4/28 8:30 全世帯支出 (前月比) Mar % -0.3 14 1.7 4/28 8:50 対外債券投資 (円) w/e bln JP 0 844.7 4/28 8:50 海外投資家対内株式投資 (円) w/e bln JP 0 538.6 4/28 8:50 商業動態統計 小売業販売額 前 Mar % -1.5 13 0.4 年比 4/28 8:50 鉱工業生産速報 前月比 Mar % 2.9 21 -5.2 4/28 8:50 製造工業予測指数 翌月 Mar % 0 3.9 4/28 8:50 製造工業予測指数 翌々月 Mar % 0 5.3 4/28 14:00 建設工事受注 Mar % 0 -12.4 4/28 14:00 新設住宅着工数 前年比 Mar % -1.3 16 7.8 5/2 11:00 製造業PMI Apr 0 48.0 5/9 9:00 毎月勤労統計 Mar % 0 0.4 5/9 14:00 消費者態度指数 Apr 0 41.7 5/11 14:00 景気動向一致指数 Mar 0 -3.2 5/11 14:00 先行指数 Mar 0 -2.0 5/12 8:50 国際収支─経常収支 Mar bln JP 0 2434.9 5/12 8:50 銀行・信金総貸出(前年比) Apr % 0 2.0 ◆海外分 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間) 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 26Apr 5:00 SG 製造業生産(前年比) Mar % -2.7 10 -4.7 26Apr 12:30 US 耐久財受注(除国防財) Mar % 0.4 5 -2.1 26Apr 12:30 US 耐久財受注 Mar % 1.8 75 -3.0 26Apr 12:30 US 耐久財受注(除輸送機器) Mar % 0.5 53 -1.3 26Apr 12:30 US 耐久財非国防資本財(除航空機) Mar % 0.8 20 -2.5 26Apr 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.5 26Apr 13:00 US ケースシラー住宅価格指数(前月比) Feb % 0.1 7 0.0 26Apr 13:00 US ケースシラー住宅価格指数(前年比) Feb % 5.5 29 5.7 26Apr 13:00 US ケースシラー20都市(前月比) Feb % 0.8 24 0.8 26Apr 13:45 US マークイット総合PMI(速報値) Apr 0 51.30 26Apr 13:45 US マークイット・サービスPMI(速報値) Apr 0 51.3 26Apr 14:00 US CB消費者信頼感指数 Apr 96.0 66 96.2 26Apr 22:45 NZ 貿易収支(年間) Mar bln -3.56 10 -3.32 27Apr : BR 中銀金利発表 27Apr 1:30 AU CPIトリム平均値(前年比) Q1 % 2.0 15 2.1 27Apr 1:30 AU CPI(前期比) Q1 % 0.3 19 0.4 27Apr 1:30 AU CPI(前年比) Q1 % 1.8 19 1.7 27Apr 1:30 AU CPIトリム平均値(前期比) Q1 % 0.5 15 0.6 27Apr 6:00 DE 輸入物価(前月比) Mar % 0.3 10 -0.6 27Apr 6:00 DE 輸入物価(前年比) Mar % -6.3 12 -5.7 27Apr 6:00 DE GfK消費者信頼感指数 May 9.4 26 9.4 27Apr 8:00 EZ M3(前年比) Mar % 5.0 31 5.0 27Apr 8:30 GB GDP速報値(前年比) Q1 % 2.0 52 2.1 27Apr 8:30 GB GDP速報値(前期比) Q1 % 0.4 61 0.6 27Apr 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 2177.4 27Apr 14:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Mar % 0.5 35 3.5 27Apr 14:00 US 中古住宅販売仮契約 Mar 0 109.1 27Apr 21:00 NZ 中銀金利発表 N/A % 2.25 23 2.25 28Apr 7:55 DE 失業者数(季調前) Apr mln 2.772 5 2.845 28Apr 7:55 DE 失業者数増減 Apr k 0 27 0 28Apr 7:55 DE 失業率(季調済み) Apr % 6.2 30 6.2 28Apr 9:00 EZ 業況指数 Apr 0.14 8 0.11 28Apr 9:00 EZ 景況感指数 Apr 103.4 30 103.0 28Apr 12:00 DE EU基準CPI速報値(前年比) Apr % 0.0 27 0.1 28Apr 12:00 DE EU基準CPI速報値(前月比) Apr % -0.2 22 0.8 28Apr 12:00 DE CPI速報値(前年比) Apr % 0.1 31 0.3 28Apr 12:00 DE CPI速報値(前月比) Apr % -0.2 29 0.8 28Apr 12:30 US GDPデフレーター速報値 Q1 % 0.6 37 0.9 28Apr 12:30 US コアPCE価格指数速報値 Q1 % 1.9 25 1.3 28Apr 12:30 US GDP速報値 Q1 % 0.7 102 1.4 28Apr 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 260 44 247 28Apr 23:00 KR 鉱工業生産(前月比) Mar % 0 3.3 29Apr 0:30 TW GDP速報値(前年比) Q1 % -0.60 13 -0.52 29Apr 1:30 AU 生産者物価指数(前年比) Q1 % 0 1.9 29Apr 1:30 AU 生産者物価指数(前期比) Q1 % 0 0.3 29Apr 5:30 FR GDP速報値(前期比) Q1 % 0.4 30 0.30 29Apr 6:00 DE 小売売上高(前月比) Mar % 0.3 22 -0.4 29Apr 6:00 DE 小売売上高(前年比) Mar % 2.2 13 5.4 29Apr 7:30 TH 経常収支 Mar bln $ 0 7.40 29Apr 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 176.6 29Apr 9:00 EZ GDP速報値(前期比) Q1 % 0.4 30 0.3 29Apr 9:00 EZ GDP速報値(前年比) Q1 % 1.4 29 1.6 29Apr 9:00 EZ CPI速報値(前年比) Apr % -0.1 44 0.0 29Apr 9:00 EZ 失業率(前年比) Mar % 10.3 38 10.3 29Apr 9:30 RU 中銀金利発表 Apr % 0 11.00 29Apr 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 360.250 29Apr 12:30 US 雇用コスト指数 Q1 % 0.6 54 0.6 29Apr 12:30 US PCE価格指数(前年比) Mar % 0 1.0 29Apr 12:30 US コアPCE価格指数(前月比) Mar % 0.1 54 0.1 29Apr 12:30 US 個人消費支出(前月比) Mar % 0.2 71 0.1 29Apr 12:30 US 個人所得(前月比) Mar % 0.3 71 0.2 29Apr 12:30 US PCE価格指数(前月比) Mar % 0 -0.1 29Apr 12:30 US コアPCE価格指数(前年比) Mar % 0 1.7 29Apr 13:45 US シカゴPMI Apr 53.0 38 53.6 29Apr 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数(確報) Apr 90.0 59 89.7 01May 0:00 KR 貿易収支 Apr bln $ 0 9.90 01May 1:00 CN 製造業PMI(国家統計局) Apr 0 50.2 01May 1:00 CN 非製造業PMI(国家統計局) Apr 0 53.80 01May 23:00 KR 経常収支 Mar bln $ 0 11.33 02May MX 製造業PMI Apr 0 53.2 02May 1:30 KR 製造業PMI Apr 0 49.5 02May 1:45 CN 製造業PMI(財新) Apr 0 49.7 02May 2:30 TW 製造業PMI Apr 0 51.1 02May 3:00 ID 製造業PMI Apr 0 50.6 02May 4:00 ID インフレ率 Apr % 0 4.45 02May 4:00 TH CPI(前年比) Apr % 0 -0.46 02May 5:00 IN 製造業PMI Apr 0 52.4 02May 7:00 HU 製造業PMI Apr 0 51.7 02May 7:50 FR 製造業PMI(改定値) Apr 0 48.3 02May 7:55 DE 製造業PMI(改定値) Apr BLN BR 0 51.9 02May 8:00 EZ 製造業PMI(改定値) Apr 0 51.5 02May 13:00 BR 製造業PMI Apr 0 46.0 02May 13:30 CA 製造業PMI Apr 0 51.5 02May 13:45 US マークイット製造業PMI(改定値) Apr 0 50.8 02May 14:00 US ISM製造業価格指数 Apr 0 51.5 02May 14:00 US ISM製造業景気指数 Apr 51.5 10 51.8 02May 14:00 US 建設支出 Mar % 0.3 8 -0.5 02May 18:00 BR 貿易収支 Apr bln 0 4.44 02May 21:00 KR 外貨準備 Apr bln $ 0 369.84 03May US 自動車販売台数 Apr mln 17.15 8 16.57 03May 1:30 AU 住宅着工許可件数 Mar % 0 3.1 03May 4:30 AU 中銀金利発表 May % 0 2.00 03May 7:00 TR CPI(前月比) Apr % 0 -0.04 03May 8:30 GB 製造業PMI Apr 0 51.0 03May 9:00 EZ 生産者物価指数(前月比) Mar % 0 -0.7 03May 9:00 EZ 生産者物価指数(前年比) Mar % 0 -4.2 03May 12:00 BR 鉱工業生産(前月比) Mar % 0 -2.50 03May 13:00 SG 製造業PMI Apr 0 49.4 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデ ン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH =フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *人数=ロイター調査の回答者数