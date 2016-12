UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝総じて下落、リンギは1週間ぶり安値

(情報を更新しました) [シンガポール 26日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は総じて下落。日米 の中銀会合開催を控え、軟調なアジア株式市場に追随している。 マレーシアリンギ は0.8%安の1ドル=3.9400リンギと4月18日 以来約1週間ぶりの安値に下落。対シンガポールドルでも4月8日以来の安値をつけてい る。 政府系ファンドのワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)は、アラブ首長 国連邦(UAE)アブダビ首長国の政府系ファンド、国際石油投資会社(IPIC)との 利払いをめぐる争いを受け、2022年償還の債券について5030万ドルの利払いがで きていないと発表した。 OANDAアジア太平洋(シンガポール)のシニアトレーダー、スティーブン・イネ ス氏は「リンギにとって明らかにマイナス材料だ。この規模のデフォルトは債務格付けに 大きな影響を及ぼす可能性がある」と指摘した。 格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスのシニアアナリスト、クリスチ ャン・ドゥグズマン氏は、マレーシア政府が1MDBの義務を負わなければならない可能 性が高まっているとの見方を示した。 マレーシアの政府債価格はおおむね下落している。 韓国ウォン も下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、トレーダ ーの間でドルの持ち分を増やす動きが出ている。 ただ、輸出業者の決済需要に支援され、やや持ち直している。 0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.00 111.17 +0.15 Sing dlr 1.3539 1.3525 -0.10 Taiwan dlr 32.337 32.361 +0.07 Korean won 1149.04 1147.80 -0.11 Baht 35.17 35.10 -0.20 Peso 46.940 46.850 -0.19 Rupiah 13210 13195 -0.11 Rupee 66.77 66.61 -0.24 Ringgit 3.9350 3.9075 -0.70 Yuan 6.4945 6.4945 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.00 120.30 +8.38 Sing dlr 1.3539 1.4177 +4.71 Taiwan dlr 32.337 33.066 +2.25 Korean won 1149.04 1172.50 +2.04 Baht 35.17 36.00 +2.36 Peso 46.94 47.06 +0.26 Rupiah 13210 13785 +4.35 Rupee 66.77 66.15 -0.93 Ringgit 3.9350 4.2935 +9.11 Yuan 6.4945 6.4936 -0.01