米金融・債券市場＝国債利回り上昇、欧米で供給相次ぐ

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時04分 94*25.00 2.7579% ) 前営業日終 95*14.00 2.7240% 値 10年債(指標銘柄 16時03分 97*07.50 1.9360% ) 前営業日終 97*17.00 1.9020% 値 5年債(指標銘柄) 16時03分 99*09.50 1.3981% 前営業日終 99*13.75 1.3700% 値 2年債(指標銘柄) 15時14分 99*24.50 0.8688% 前営業日終 99*25.75 0.8480% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 161*07.00 161*30.00 月限 Tノート先物6 129*05.50 129*12.00 月限 米金融・債券市場は、指標10年債利回り が一時、約5週間ぶり、30 年債利回り は2月以来の高水準をつけた。 米東部時間27日午後2時(日本時間28日午前3時)に連邦公開市場委員会(FO MC)声明の発表が予定される中、欧米で債券発行が相次ぎ、米国やドイツの国債利回り を5週間ぶり高水準付近にまで押し上げた。 指標10年債は7/32安。利回りは1.929%と前日から3ベーシスポイント( bp)上昇した。ロイターによると、利回りは3月23日以来の高水準となる1.941 %を記録する場面もあった。 30年債利回りは3bp上昇して2.755%。一時、2月初め以来の高水準、2. 764%をつけた。 欧州安定メカニズム(ESM)が新規16年債を起債したほか、米財務省は340億 ドルの5年債入札を行った。 市場関係者の1人は、米連邦準備理事会(FRB)が利上げに踏み切るまで長く待て ないと、いらだつ声も出ていると指摘した。 一方で、3月の米耐久財受注や、コンファレンス・ボード(CB)の4月米消費者信 頼感指数がともに市場予想を下回り、利回り上昇は限られた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-0.50)