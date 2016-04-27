28日の国内・海外経済指標と行事予定

(4月28日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 日銀決定会合２日目、展望リポート 0820 繰り上げ閣議、閣議後会見 0830 ３月家計調査 0830 ３月全国・４月東京都区部消費者物価 0830 ３月失業率 0830 ３月有効求人倍率 0850 ３月商業動態統計 0850 ３月鉱工業生産速報 1000 財務局長会議 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1400 基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀） 1400 ３月住宅着工、建設工事受注 1530 黒田日銀総裁会見 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ会見 1530 ３月末税収実績 1630 財政制度審議会 1700 経済同友会代表幹事会見 1900 ３月外国為替平衡操作の実施状況 決算：ソニー、パナソニック、三菱電、新日鉄住金、キリンＨＤ、アサヒＧＨＤ、富士通、日航、 ＡＮＡ、日本郵船、商船三井、川崎汽船、大和証券Ｇ、ヤフー、村田製、リコー、ＮＥＣ、ヤマトＨＤ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月２８日（木） 07:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Apr 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Apr 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Apr 12:30 米ＧＤＰ速報値（商務省） Q1 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 17:00 米財務省７年・変動利付２年債入札 ◇決算予定 サムスン電子、ＬＧ電子、ＶＷ、ドイツ銀行、アマゾン・ドット・コム、アッヴィ、エトナ、 アムジェン、ブンゲ、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、コノコフィリップス、ダウ・ケミカル、フォー ド・モーター、グルーポン、ジュニパーネットワークス、リンクトイン、マスターカード、アルトリア・グ ループ、ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）