Thursday, 28 April, 2016---------------------------------------- 1700 日本:経済同友会代表幹事会見

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省7年・変動利付2年債入札

◇決算予定 サムスン電子 LG電子 VW ドイツ銀行 アマゾン・ドット・コム アッヴィ エトナ アムジェン ブンゲ ブリストル・マイヤーズ スクイブ コノコフィリップス ダウ・ケミカル フォード・モーター グルーポン ジュニパーネットワークス リンクトイン マスターカード アルトリア・グループ ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) Friday, 29 April, 2016----------------------------------------

1230 日本:4月国際分散投資戦略調査 1400 日本:4月経済・物価情勢の展望全文(日銀)

●海外● ◇イベント 10:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が米経済の展望について講演(ロンドン) ロシア:中銀金利発表 Apr

◇決算予定 シェブロン エクソンモービル Monday, 02 May, 2016---------------------------------------- 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(5月11日入札予定分) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(5月10日入札予定分) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(5月12日入札予定分) 1030 日本:10年利付国債(5月債)の発行予定額等 1030 日本:30年利付国債(5月債)の発行予定額等

●海外● ◇イベント 21:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルプレゼンテーション 「Systemic Risk: Inevitable or Preventable?」

◇決算予定 AIG

◇休場 中国、独、香港、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾、タイ、英 Tuesday, 03 May, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会(金利発表) May 14:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がアトランタ連銀の会合でパネルの司会「Unconventional Wisdom: How Will Unusual Monetary Policy Affect Market Liquidity?」 23:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演

◇決算予定 豪ANZ six months ending March 31

Wednesday, 04 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールミーティング主催

Thursday, 05 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 15:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演・パネル討論参加 23:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、カプラン米ダラス地区連銀総裁、ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加

「International Monetary Policy and Reform in Practice」

◇休場 仏、インドネシア、韓国、タイ Friday, 06 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:4月マネタリーベース(日銀) 1030 日本:流動性供給入札 1245 日本:流動性供給入札結果 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外● ◇イベント 北朝鮮・朝鮮労働党大会=KCNA 01:30 豪中銀の金融政策に関する四半期報告

◇休場 タイ、インドネシア Monday, 09 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(3月14・15日分) 1530 日本:経団連会長会見

●海外● ◇イベント 09:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、現在の経済情勢と金融政策について講演(ロンドン) 17:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀が講演 Tuesday, 10 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省3年債入札

Wednesday, 11 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省10年債入札 タイ:中銀金利発表 Thursday, 12 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本:日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27・28日分) 0850 日銀:4月貸出・預金動向(日銀) 1400 日本:中曽日銀副総裁あいさつ(リテール決済カンファレンス) 1430 日本:日商会頭会見

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:00 米財務省30年債入札 18:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、米経済について講演 ノルウェー:中銀金利発表 Friday, 13 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:4月マネーストック(日銀) 1230 日本:黒田日銀総裁講演(内外情勢調査会) 1330 日本:3月第3次産業活動指数

●海外● ◇イベント 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 韓国:中銀金利発表 May

