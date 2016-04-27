中国・香港株式市場・前場＝まちまち、様子見姿勢強い

［上海 ２７日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2965.6096 0.9099高 797.6億元（上海Ａ株） 寄り付き 2967.1902 2.4905高 前営業日終値 2964.6997 18.0293高 1340.6億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 21356.43 50.84安 300.2億香港ドル 寄り付き 21372.33 34.94安 前営業日終値 21407.27 102.83高 628.0億香港ドル 前場の中国株式市場は横ばい。発表された３月の工業部門の企業利益は好調だったが 、景気回復の持続性や政府によるコモディティ市場抑制措置への懸念から様子見気分が強 い。 上海総合指数 は０．９０９９ポイント（０．０３％）高の２９６５．６０９ ６。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は０．９６２ポイント（０．０３％）高の３１８０．１２２。 香港市場はまちまち。日米の金融政策決定を前に慎重姿勢を示している。 ハンセン指数 は５０．８４ポイント（０．２４％）安の２万１３５６．４３。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は２１．１０ポイント（０．２３％） 高の９０３７．２２。 ＊この記事は内容を追加して送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示し ます。