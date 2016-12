UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝横ばい、ＦＯＭＣ声明に注目

(内容を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は横ばい。米連邦公 開市場委員会(FOMC)の声明発表や日銀の金融政策決定会合(―28日)を控え、神 経質な展開となっている。 前日発表の米国の経済指標が弱かったことを受け、FOMCで早期利上げに対する過 度に強気な見方が示される可能性は低いとの見方から、アジア通貨は底堅い水準で始まっ た。 ただ、メイバンク(シンガポール)の上級為替ストラテジスト、クリストファー・ウ ォン氏は「市場は米利上げに対して無関心すぎ、6月の利上げを過小評価している」と指 摘。この日のFOMCについては「非常にタカ派的な声明が発表されることは見込んでい ないが、ハト派姿勢が後退する可能性もある。そうなれば、ドルが円以外のアジア通貨に 対し買われるかもしれない」との見方を示した。 ウォン は上昇。輸出業者の月末の決済需要や韓国株の上昇が背景。 インドネシアルピア は横ばい。債券市場には資金流入がみられる一方で、月 末のドル需要もあるため、ルピアはもみ合っている。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.05 111.30 +0.23 Sing dlr 1.3504 1.3516 +0.09 Taiwan dlr 32.344 32.363 +0.06 Korean won 1146.78 1151.00 +0.37 Baht 35.16 35.15 -0.01 Peso 46.805 46.760 -0.10 Rupiah 13193 13195 +0.02 Rupee 66.54 66.52 -0.03 Ringgit 3.9270 3.9250 -0.05 Yuan 6.4895 6.4895 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.05 120.30 +8.33 Sing dlr 1.3504 1.4177 +4.98 Taiwan dlr 32.344 33.066 +2.23 Korean won 1146.78 1172.50 +2.24 Baht 35.16 36.00 +2.40 Peso 46.81 47.06 +0.54 Rupiah 13193 13785 +4.49 Rupee 66.54 66.15 -0.59 Ringgit 3.9270 4.2935 +9.33 Yuan 6.4895 6.4936 +0.06