UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期国債急上昇、6月利上げの可能性残すＦＯＭＣ声明で

(表を更新しました。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 95*29.00 2.7008% 柄) 前営業日終 94*27.00 2.7550% 値 10年債(指標銘柄 17時03分 97*31.00 1.8525% ) 前営業日終 97*09.00 1.9310% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*08.50 1.3199% ) 前営業日終 99*27.75 1.4020% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*27.50 0.8212% ) 前営業日終 99*24.75 0.8650% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 162*22.00 161*07.00 限 Tノート先物6月 129*25.00 129*05.50 限 米金融・債券市場は、連邦準備理事会(FRB)が6月利上げの可能性を残したこと を受け、短期国債の投資妙味が低下する一方、より長期の国債価格が急上昇した。 FOMCは、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を0.25━0.50%に 据え置いた。ただ、世界経済と金融動向が「リスクをもたらす」との文言が削除された。 指標10年債 は20/32高。利回りは1.856%と前日終盤から7 .5ベーシスポイント(bp)低下した。 ロイターによると、利回りは前日、3月23日以来の高水準、1.941%をつけて いた。 ロイターのデータによると、2年債と10年債の利回り格差は102bpで、1週間 半ぶりの水準にまで縮小した。 FOMC声明は「インフレ指標、世界経済、および金融動向を引き続き注意深く監視 する」とした。 利回り曲線のフラット化に伴い、10年債や30年債に買いが集まった。市場関係者 の1人は、過去の引き締め局面でも、利回り曲線がフラット化したと指摘する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.75)