UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期国債急上昇、6月利上げの可能性残すＦＯＭＣ声明で

(表を更新しました。) ［ニューヨーク ２７日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 17時05分 95*29.00 2.7008% 柄） 前営業日終 94*27.00 2.7550% 値 1０年債（指標銘柄 17時03分 97*31.00 1.8525% ） 前営業日終 97*09.00 1.9310% 値 ５年債（指標銘柄 17時05分 100*08.50 1.3199% ） 前営業日終 99*27.75 1.4020% 値 ２年債（指標銘柄 17時05分 99*27.50 0.8212% ） 前営業日終 99*24.75 0.8650% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物6月 162*22.00 161*07.00 限 Ｔノート先物6月 129*25.00 129*05.50 限 米金融・債券市場は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月利上げの可能性を残したこと を受け、短期国債の投資妙味が低下する一方、より長期の国債価格が急上昇した。 ＦＯＭＣは、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．２５━０．５０％に 据え置いた。ただ、世界経済と金融動向が「リスクをもたらす」との文言が削除された。 指標１０年債 は２０／３２高。利回りは１．８５６％と前日終盤から７ ．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。 ロイターによると、利回りは前日、３月２３日以来の高水準、１．９４１％をつけて いた。 ロイターのデータによると、２年債と１０年債の利回り格差は１０２ｂｐで、１週間 半ぶりの水準にまで縮小した。 ＦＯＭＣ声明は「インフレ指標、世界経済、および金融動向を引き続き注意深く監視 する」とした。 利回り曲線のフラット化に伴い、１０年債や３０年債に買いが集まった。市場関係者 の１人は、過去の引き締め局面でも、利回り曲線がフラット化したと指摘する。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.75)