UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝10本、28億5091万円

(詳細を追加しました) ファンド名 円資産アクティブ・アロケーション（株式・債券）＜愛称：実 りの選択＞ 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ５７０８万円 販売会社 西京銀行 ファンド名 世界ハイブリッド証券オープン（為替ヘッジあり）＜愛称：ハ イブリッドくん＞ 設定取りやめ 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限額 ３００億円 設定額 ── 販売会社 西京銀行 ファンド名 先進国資産配分コントロールファンド＜安定型＞＜愛称：コア 安定＞ 先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞＜愛称：コア 成長＞ 運用会社 中銀アセットマネジメント 設定上限額 安定型１００億円／成長型５０億円 設定額 ＜安定型＞１１億１１０８万円／＜成長型＞１０億１４０２万 円 販売会社 中国銀行、中銀証券 ファンド名 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 （為替ヘッジあり）６７８７万円／（為替ヘッジなし）４億５ ４８５万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 （為替ヘッジあり）５０万円／（為替ヘッジなし）５０万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 インベスコ アジア成長資産ファンド（毎月決算型） 運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額 ３００億円 設定額 ４０００万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 世界国債プラス 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限額 １億円（自己設定） 設定額 １億円 販売会社 三井住友銀行 ファンド名 大和住銀ＤＣ日本株式アクティブファンド 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限額 １億円（自己設定） 設定額 ５００万円 販売会社 三井住友銀行