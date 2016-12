UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝堅調、日銀の現状維持発表で

(内容を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は堅調。日銀が28 日の金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決定。追加緩和の観測もあったため、米ド ルの持ち高を減らす動きが出て、アジア通貨は上昇した。 ウォンが上げを主導し、0.9%高と1週間ぶり高値を付けた。国内企業の月末のウ ォン買い需要がみられる。 マレーシアリンギ は、中銀総裁にムハマド・イブラヒム副総裁が就任するこ とが発表された後、上げ幅を拡大した。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.90 111.45 +2.34 Sing dlr 1.3454 1.3491 +0.28 Taiwan dlr 32.330 32.345 +0.05 Korean won 1139.50 1148.30 +0.77 Baht 35.07 35.15 +0.23 Peso 46.815 46.780 -0.07 Rupiah 13188 13192 +0.03 Rupee 66.42 66.44 +0.03 Ringgit 3.8950 3.9145 +0.50 Yuan 6.4880 6.4950 +0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.90 120.30 +10.47 Sing dlr 1.3454 1.4177 +5.37 Taiwan dlr 32.330 33.066 +2.28 Korean won 1139.50 1172.50 +2.90 Baht 35.07 36.00 +2.65 Peso 46.82 47.06 +0.52 Rupiah 13188 13785 +4.53 Rupee 66.42 66.15 -0.41 Ringgit 3.8950 4.2935 +10.23 Yuan 6.4880 6.4936 +0.09