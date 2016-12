米金融・債券市場＝国債価格上昇、弱いＧＤＰで6月利上げに疑問符

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*09.00 2.6819% 柄) 前営業日終 95*31.00 2.6980% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 98*07.00 1.8243% ) 前営業日終 97*29.00 1.8600% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 100*13.25 1.2891% ) 前営業日終 100*05.75 1.3380% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*29.50 0.7895% ) 前営業日終 99*26.25 0.8410% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 162*24.00 162*22.00 月限 Tノート先物6 129*30.50 129*25.00 月限 米金融・債券市場は国債価格が上昇、2年債利回り は約1週間ぶりの低水 準をつけた。 第1・四半期の米国内総生産(GDP)速報値が弱い伸びを示したほか、新規失業保 険申請件数が増え、6月の利上げを疑問視する声が強まった。 米国株安や日銀の追加緩和見送りを受け、安全資産とされる米国債に需要が集まった との指摘も聞かれた。 2年債利回りは0.786%まで低下する場面があった。 第1・四半期の実質GDP速報値は0.5%増と、2年ぶりの低い水準に落ち込んだ 。また、新規失業保険申請件数は、前週に記録した約42年半ぶりの低水準から増えた。 ロイターのデータによると、金利先物市場が織り込む6月利上げの確率は15%と、 27日時点の約20%から低下した。 GDP統計では、コア個人消費支出(PCE)価格指数が2.1%上昇した。上昇率 は、連邦準備理事会(FRB)目標の2%や、市場予想の1.9%を上回った。 基調的な国内インフレが加速したことを受け、短期国債に対して長期国債の投資妙味 が薄れた。 ただ、280億ドルの7年債入札に底堅い需要が集まったことや、米国株の下落が進 み、長期国債の売りは収まった。 指標10年債 は8/32高。利回りは1.831%と、前日から3ベー シスポイント(bp)低下した。 30年債利回り は1bp近く低下して2.690%。一時、2.725 %まで上昇する場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-0.50)