アジア通貨動向（29日）＝総じて上昇、円が1年半ぶり高値

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨は総じて上昇。円が対 ドルで1年半ぶりの高値をつけたことが背景。 中国人民銀行(中央銀行)はこの日の元基準値 を大幅な元高水準に設定。 2005年の人民元改革以来、最大の上げ幅となった。ドルの下落が背景。 タイバーツ は約1週間ぶりの高値。3月の製造業生産が予想を上回った。 台湾ドル も上昇。第1・四半期の域内総生産(GDP)が予想を下回ったが 、他のアジア通貨の上昇につれて値上がりしている。 シンガポールドル は対円で1週間ぶりの高値をつけた。 韓国ウォン とマレーシアリンギ は、利食い売りで伸び悩んでいる 。 月間ではバーツの上昇が目立っている。トムソン・ロイターのデータによると、月初 から対ドルで0.7%値上がりしている。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.25 108.09 +0.78 Sing dlr 1.3445 1.3451 +0.04 Taiwan dlr 32.240 32.279 +0.12 Korean won 1141.99 1138.20 -0.33 Baht 34.93 35.02 +0.26 Peso 46.940 46.770 -0.36 Rupiah 13205 13185 -0.15 Rupee 66.50 66.52 +0.02 Ringgit 3.9050 3.8970 -0.20 Yuan 6.4755 6.4779 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.25 120.30 +12.17 Sing dlr 1.3445 1.4177 +5.44 Taiwan dlr 32.240 33.066 +2.56 Korean won 1141.99 1172.50 +2.67 Baht 34.93 36.00 +3.06 Peso 46.94 47.06 +0.26 Rupiah 13205 13785 +4.39 Rupee 66.50 66.15 -0.53 Ringgit 3.9050 4.2935 +9.95 Yuan 6.4755 6.4936 +0.28