米金融・債券市場＝国債利回り低下、軟調な米指標受け

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*10.50 2.6796% 前営業日終値 96*01.00 2.6940% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*04.00 1.8350% 前営業日終値 98*03.00 1.8380% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*12.50 1.2940% 前営業日終値 100*11.50 1.3010% 2年債(指標銘柄) 17時03分 99*30.00 0.7816% 前営業日終値 99*29.50 0.7890% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 163*10.00 162*24.00 Tノート先物6月限 130*02.00 129*30.50 米金融・債券市場では不安定な取引のなか国債利回りが低下した。ユーロ圏の第1・ 四半期域内総生産(GDP)が堅調な伸びを示したことで独連邦債利回りが上昇し、米国 債利回りにも上昇圧力がかかったものの、一連の米経済指標が軟調だったことなどで、利 回りは低下に転じた。 終盤の取引で10年債 は5/32高、利回りは前日終盤から2ベーシス ポイント(bp)低い1.821%で推移している。 朝方は独10年債 利回りが0.3%を超え6週間ぶり高水準に迫ったこ とで米10年債利回りにも上昇圧力がかかっていたが、その後に発表されたロイター/ミ シガン大学の4月の米消費者信頼感指数確報値などが軟調だったことで上げ幅を縮小。月 末特有の買いが入ったこともあり、利回りは低下に転じた。 次回6月14─15日の米連邦公開市場委員会(FOMC)は、6月23日に英国で 実施される欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票の直前になるため、FRBは同F OMCでの利上げに慎重になるのではないかとの見方も出ている。 シーポート・グローバル(ニューヨーク)のマネジング・ディレクター、トム・ディ ・ガロマ氏は「FRBは引き締めを実施する体勢に入っていない。年内に1回の利上げを 行なう公算も低い」としている。 ただこうしたなかでも、米ダラス地区連銀のカプラン総裁はこの日、経済指標の内容 が想定通り強まれば6月か7月にも追加利上げに踏み切ることを支持するとの立場を表明 した。 米10年債利回りは4月は4bp上昇。アナリストの間では、5月6日に4月の米雇 用統計が発表されるまで、米国債利回りは狭い範囲内での動きにとどまるとの見方が出て いる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -47.00 (+0.50)