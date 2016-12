6日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月6日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 4月マネタリーベース(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(5月11日入札予定分) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(5月10日入札予定分) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(5月12日入札予定分) 1030 10年利付国債(5月債)の発行予定額等 1030 30年利付国債(5月債)の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1500 財政資金対民間収支(4月中実績・5月見込み) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算:伊藤忠商事 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 5月6日(金) ◇指標 中国:外貨準備(中国人民銀行) Apr 12:30 米雇用統計(労働省) Apr 12:30 カナダ雇用統計 Apr 19:00 米消費者信用残高(FRB) Mar ◇イベント 01:30 豪中銀の金融政策に関する四半期報告 07:30 ワイトマン独連銀総裁が講演"Not against the laws of economics - Hans-Werner Sinn as a publ ic intellectual" ◇決算予定 バークシャー・ハサウェイ ◇休場 タイ、インドネシア