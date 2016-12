米金融・債券市場＝株高で国債利回り上昇、雇用統計・当局者発言注目

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*14.00 2.7245% 前営業日終値 96*21.00 2.6630% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*25.50 1.8723% 前営業日終値 98*08.50 1.8190% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.25 1.3215% 前営業日終値 100*14.50 1.2810% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.25 0.7935% 前営業日終値 99*30.50 0.7740% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 162*06.00 163*10.00 Tノート先物6月限 129*22.50 130*02.00 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。雇用統計発表を6日に控えるなか 、株式相場が上昇、安全資産とされる債券への需要が後退した。 米供給管理協会(ISM)の4月製造業景気指数は前月から低下したが、景況拡大と 悪化の分かれ目を上回った。債券利回りは株高を受けて上昇していたが、指標発表を受け 、債券価格の下落幅が拡大した。 終盤の取引で10年債 は13/32安。利回りは1.87%と、4月2 9日の1.82%から上昇した。 ロイターが、エコノミスト88人に対し行った調査結果によると、4月雇用者数の伸 びは20万人と見込まれている。 利上げ時期の新たな手掛かりを得ようと、週内の連邦準備理事会(FRB)当局者発 言にも注目が集まる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (unch)