アジア通貨動向（3日）＝大半が上昇、豪中銀利下げで上げ幅縮小

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨は円が対ドルで1年半年ぶ りの高値をつける中、大半が上昇した。ただオーストラリア準備銀行(中央銀行)が利下 げを発表すると、金融緩和が広がるとの見方から上げ幅を縮小した。 韓国ウォン とシンガポールドル は豪中銀が政策金利を過去最低の 1.75%に引き下げたことを受けて下落に転じた。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、ユナ・パク氏によると「豪中銀の利下 げにより、他のアジア中銀が追随する可能性があるとの観測が強まった」という。 台湾ドルは、米財務省が先月29日公表した為替報告書を手掛かりに上昇。報告書は 台湾当局に対し外為市場への介入を特別な状況に限るよう求め、透明性の向上も訴えた。 台北を拠点とするトレーダーは、台湾中銀が台湾ドル高を抑制するための介入を減らすと の見方を示した。 タイバーツ は一時約7週間ぶりの高値をつけた。ただ消費者信頼感指数が7 カ月ぶりの低水準となったことを受けて上げ幅を縮小した。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.89 106.42 +0.50 Sing dlr 1.3424 1.3402 -0.16 Taiwan dlr 32.203 32.281 +0.24 Korean won 1138.00 1137.80 -0.02 Baht 34.88 34.92 +0.11 Peso 46.970 46.965 -0.01 Rupiah 13175 13175 +0.00 Rupee 66.33 66.44 +0.17 Ringgit 3.9250 3.9035 -0.55 Yuan 6.4748 6.4791 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.89 120.30 +13.61 Sing dlr 1.3424 1.4177 +5.61 Taiwan dlr 32.203 33.066 +2.68 Korean won 1138.00 1172.50 +3.03 Baht 34.88 36.00 +3.21 Peso 46.97 47.06 +0.19 Rupiah 13175 13785 +4.63 Rupee 66.33 66.15 -0.27 Ringgit 3.9250 4.2935 +9.39 Yuan 6.4748 6.4936 +0.29