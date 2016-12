米金融・債券市場＝国債利回り2週間ぶりの低水準、世界経済懸念で

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*26.00 2.6554% ) 前営業日終値 95*18.00 2.7180% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*15.00 1.7963% ) 前営業日終値 97*27.50 1.8650% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*19.00 1.2518% 前営業日終値 100*08.50 1.3200% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.75 0.7540% 前営業日終値 99*29.25 0.7940% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 163*27.00 162*06.00 Tノート先物6月限 130*09.50 129*22.50 米金融・債券市場は、国債利回りが4月20日以来約2週間ぶりの水準に低下した。 中国の指標が弱かったほか、オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)が予想外 の利下げに踏み切ったことで、世界経済への懸念が強まり、安全資産とされる米国債に需 要が集まった。 指標10年債 は20/32高。利回りは1.798%と、2日の1.8 65%から低下した。 30年債価格 は1ポイント超上昇。利回りは2日終盤から6ベーシスポ イント(bp)低下して2.659%。 豪中銀は、政策金利を過去最低となる1.75%に引き下げた。ロイター調査では据 え置き予想が優勢だった。豪中銀の政策決定公表を受け、米国債利回りが低下した。 財新/マークイットが発表した、4月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)改 定値は、昨年3月以降14カ月連続で50を下回った。経済回復に対し疑問を投げ掛ける 結果となった。 市場関係者の1人は、このところの債券市場を動かす3大要因として、各国中銀の動 きとデフレ・低インフレ懸念、成長懸念を挙げ、この日の取引にも影響したと指摘した。 この日は、米連邦準備理事会(FRB)当局者2人が発言した。 アトランタ地区連銀のロックハート総裁、サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ 総裁とも、6月の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で、利上げが議題となると指摘し た上で、来月の利上げを支持するには、米経済指標が強い内容になる必要があるとクギを 刺した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (-0.50)