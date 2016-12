アジア通貨動向（4日）＝下落、世界の成長・インフレ鈍化への懸念が再燃

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落した。世界経済の成 長やインフレ鈍化への懸念が再燃し、地合いが冷え込んだ。円がこれまでの高値から後退 していることも、重しとなった。 マレーシアリンギ は5週間ぶり安値をつけ、全体の下落を主導している。世 界の製造業統計が振るわなかったことや、欧州委員会が成長率やインフレ率の見通しを下 方修正したことを受けてコモディティー(商品)価格が下落、リンギ売りが加速した。 フィリピンペソ は2カ月ぶり安値。大統領選を前に先行き不透明感が強ま った。 第1・四半期の経済成長率が鈍化したインドネシアのルピア も売りが優勢。 韓国ウォン は約3週間ぶりの安値水準で推移している。ドル は幅広 い通貨に対して上昇しており、円 は1年半ぶりの高値水準から押し戻されている。 *0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.14 106.59 -0.51 Sing dlr 1.3542 1.3521 -0.16 Taiwan dlr 32.330 32.205 -0.39 Korean won 1154.28 1140.20 -1.22 Baht 35.10 34.91 -0.54 Peso 47.055 46.850 -0.44 Rupiah 13235 13190 -0.34 Rupee 66.58 66.42 -0.24 Ringgit 3.9780 3.9270 -1.28 Yuan 6.4983 6.4928 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.14 120.30 +12.28 Sing dlr 1.3542 1.4177 +4.69 Taiwan dlr 32.330 33.066 +2.28 Korean won 1154.28 1172.50 +1.58 Baht 35.10 36.00 +2.56 Peso 47.06 47.06 +0.01 Rupiah 13235 13785 +4.16 Rupee 66.58 66.15 -0.64 Ringgit 3.9780 4.2935 +7.93 Yuan 6.4983 6.4936 -0.07