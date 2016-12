米金融・債券市場＝国債利回りが小幅低下、株価や原油の値下がりで

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 97*08.50 2.6329% 柄) 前営業日終 96*23.50 2.6590% 値 10年債(指標銘柄 16時42分 98*20.50 1.7769% ) 前営業日終 98*14.00 1.8000% 値 5年債(指標銘柄 17時02分 100*21.75 1.2340% ) 前営業日終 100*18.25 1.2570% 値 2年債(指標銘柄 16時19分 100*00.50 0.7421% ) 前営業日終 99*31.50 0.7580% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 164*12.00 163*27.00 月限 Tノート先物6 130*14.00 130*09.50 月限 米金融・債券市場では、国債利回りが小幅低下。経済指標が強弱まちまちで手がかり 材料に欠けるなか、狭いレンジでの取引に終始した。米国株や原油の値下がりに伴い底堅 く推移したが「全体的には前日終値を挟んでの動きとなった」(キャンター・フィッツジ ェラルドの国債アナリスト、ジャスティン・レデラー氏)。 ADP全米雇用報告によると、4月の民間部門雇用者数は15万6000人増と、2 013年4月以来の小幅な伸びにとどまり、市場予想の19万6000人増も下回った。 これを受け国債利回りは低下。10年債利回りは一時4月20日の低水準をつけた。 ただその後は製造業受注や非製造業統計の底堅い内容を受け、国債利回りは小幅上昇 した。4月の米供給管理協会(ISM)非製造業統計では支払価格が大幅上昇、判断の分 かれ目となる50を超え、昨年5月以来の高水準を記録した。 CMEのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む6月利上げの確率は13%に すぎないが、市場では、非製造業統計の明るい内容や製造業受注の増加、さらに貿易赤字 の縮小を踏まえると、6月利上げの可能性を完全に排除することはできない、との声も聞 かれた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.50 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (-0.75)