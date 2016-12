アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、世界経済の減速懸念が重しに

[シンガポール 5日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は下落。米国経済を めぐる楽観的な見方からドルが幅広い通貨に対して上昇したほか、世界経済の減速懸念が 重しとなっている。 韓国をはじめとするいくつかの国では祝日で金融市場が休場となっており、全般的に 取引は細っている。 マレーシアリンギ は一時0.6%安の1ドル=4.0100リンギとなり、 3月29日以来の安値を付けた。負債を抱えるマレーシアの政府系投資会社ワン・マレー シア・デベロップメント(1MDB)をめぐる懸念が続いている。 フィリピンペソ は1ドル=47.25ペソに下落。3月2日以来の安値を 付けた。今月9日のフィリピン大統領選を控え、政治情勢をめぐり懸念が強まる中、マニ ラ株式市場が1.3%安となった。 ただ、財新/マークイットが発表した4月の中国サービス部門購買担当者景気指数( PMI)に絡み、雇用指数が節目となる50を再び上回ったことを受け、アジア新興国通 貨は下げ幅を縮小した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.12 107.01 -0.11 Sing dlr 1.3557 1.3585 +0.21 Taiwan dlr 32.370 32.356 -0.04 *Korean won 1154.30 1154.30 0.00 *Baht 35.17 35.17 0.00 Peso 47.215 47.080 -0.29 *Rupiah 13240 13240 0.00 Rupee 66.58 66.55 -0.05 Ringgit 3.9980 3.9860 -0.30 Yuan 6.5027 6.5016 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.12 120.30 +12.30 Sing dlr 1.3557 1.4177 +4.57 Taiwan dlr 32.370 33.066 +2.15 Korean won 1154.30 1172.50 +1.58 Baht 35.17 36.00 +2.36 Peso 47.22 47.06 -0.33 Rupiah 13240 13785 +4.12 Rupee 66.58 66.15 -0.65 Ringgit 3.9980 4.2935 +7.39 Yuan 6.5027 6.4936 -0.14 *インドネシア、韓国、タイの金融市場は祝日のため休場。